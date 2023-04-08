''Бабахнуло дважды'': в оккупированной Феодосии слышали звуки взрывов, захватчики заявили о работе ПВО. Фото

Во временно оккупированном Россией Крыме снова заявили о "бавовне". В Феодосии около 11 часов дня прогремели по меньшей мере два взрыва.

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После них над городом был замечен дым. Об этом пишут крымчане в местных пабликах.

"В Феодосии громко. По информации от местных жителей, примерно в 10:59 были слышны хлопки", – пишет один из местных Telegram-каналов.

Крымчане активно обсуждают "хлопки", от которых сработала сигнализация на автомобилях.

"Что это сегодня было ,так бабахнуло два раза?", "Что за взрывы на Полевой в 11:00 были? Кто знает?", "Сейчас были какие то хлопки , может кто то в курсе , что за хлопки )?" – встревожились комментаторы в крымских пабликах.

"В Феодосии на ул. Дружбы были слышны 2 сильных хлопка, сработали сигнализации у машин", "Я живу по улице Гарнаева. Хлопки были очень мощные, но визуально ничего не видно мне, многоэтажки кругом", "Слышали все. Но ни дыма, ничего не было видно. Муж был в Старом Крыму и тоже слышал эти хлопки, но не сильные", "Я живу на улице Одесская в Феодосии. Взрыв был такой, как-будто прямо возле меня. Друзья предполагают, что сбили беспилотник", – пишут жители полуострова.

По данным народного депутата Алексея Гончаренко, взрывы раздавались в районе порта.

"Временно оккупированный Крым, Феодосия – тревожно. Говорят о взрывах в районе порта", – написал он.

Тем временем оккупационные "власти" заявили о "работе ПВО".

Эту версию сразу же подхватили жители Крыма, утешающие себя тем, что российская ПВО их "надежно защищает".

"Подлетел беспилотник, и его сразу ПВО сбил", "Дым над городом поднимается? Сирены скорой и пожарных машин слышно? Если нет, то все в порядке", "Береговое, сразу после взрывов 2 белые полосы в небе", – пишут крымчане.

"Были две полосы, как будто следы. Это точно. А, разве от сверхзвука бывает след", "Две ракеты над красным техникумом пролетели, мы тут на чердаке думали, скинули на дома 11-этажки", "Я шла мимо дома Федько, 32 и мне показалось, что это у меня прям над головой бабахнуло, 2 раза, ну, прям очень близко и громко, я впервые слышала такие громкие хлопки или как их назвать", – делятся впечатлениями люди.

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