''Как она долетела?'' Аксенов заявил о сбитии украинской ракеты в Крыму, сторонники Путина устроили истерику

Около 11 часов дня 8 апреля во временно оккупированном Крыму прозвучали мощные взрывы. Оккупанты заявили о "работе ПВО" и "сбитии украинской ракеты" в районе Феодосии.

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Обломки сбитой ракеты, по версии оккупантов, упали в одном из населенных пунктов, но не причинили разрушений. В крымских чатах любители РФ устроили истерику из-за того, что украинские ракеты долетают до Крыма, а также призывали нанести ядерный удар по Украине, уничтожить всех украинцев и бомбить сухогрузы с зерном, курсирующие по зерновому коридору.

Так, пропагандисты РФ после взрывов, напугавших жителей Феодосии и близлежащих населенных пунктов заявили о "работе ПВО".

"В Феодосии прогремел взрыв. Власти сообщают о работе системы ПВО. По некоторым данным, сбит вражеский объект", – пишет один из популярных пропагандистских пабликов.

Чуть позже гауляйтер временно оккупированного Крыма Сергей Аксенов заявил о сбитии ракеты.

"Над Феодосией сбита ракета, запущенная со стороны Украины", — выдал он.

В то же время советник российского "главы Крыма" Олег Крючков пишет, что обломки сбитой ракеты упали в одном из населенных пунктов полуострова. Жертв и разрушений, по его словам, нет.

На заявление Аксенова бурно отреагировали любители России в Крыму.

"Это что за ракета такая?", "Нормально она так пролетела", "Х*хлы фашисты, х*р вам, а не Крым", "Разь*башить эту Украину , на хрен она нужна", "Охренеть. Где Феодосия ,где Украина. Он ничего на выходном не перепутал? Дрон ещё со скрипом поймёшь", "Феодосия портовый город, там суда со всего мира, хозлы ваще попутали, с*ки? Может Одесский порт взбодрить?", – возмущаются пропутинские комментаторы в крымских чатах.

"А где красные линии, долго эта хрень будет повторяться?", "Чет не пойму, где обещания Медведева (о ядерном ударе в ответ на удары по Крыму. - Ред.)?", "Выявить откуда вылетела и туда отправить с приветом!", "В Приморском судостроительный завод.... Настораживает, что ракета 300+ км", "В Феодосии в Дикой бухте объекты космической разведки", "А ну норм. Ракеты уже по нам посылают", "Где ответный Сармат по свиноб*длу? Так и будет Кремль проглатывать? Почему не соблюдается военная доктрина РФ?", "А что это за ракета, что долетела с територии Украины аж до Феодосии?", "В районе Джанкоя, и ещё севернее нет ПВО? Весь Крым пролетела. А если цель была бы ближе. Керчь не прикрыта ПВО?" – устроили истерику пропутинцы.

При этом они выдвигают предположения, что ракета якобы могла быть запущена из суден, курсирующих по "зерновому коридору" и предлагают разбомбить сухогрузы с зерном в Одесском порту. Некоторые россияне требуют полного истребления украинского народа и применения против Украины ядерного оружия.

Оккупанты предположили, что эта ракета была запущена из комплекса "Гром 2".

"По предварительной информации, единственным вариантом, который мог долететь до Крыма, является ракета комплекса "Гром 2", стоящего на вооружение ВСУ. Дальность полёта ракеты может составлять до 500 км", – пишут пропагандисты.

Напомним, около 11 часов дня 8 апреля во временно оккупированной Феодосии заявили о "бавовне". Там, по словам местных жителей, прозвучали минимум 2 мощных взрыва. Они доносились из района, где расположен порт.

Оккупанты оперативно заявили о "работе ПВО", которую, конечно же, назвали очень успешной.