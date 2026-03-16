'Бабушка очень кричала': жители Запорожья рассказали о российской атаке и ее последствиях. Фото и видео

Днем 16 марта в Запорожье продолжают ликвидировать последствия ночной дроновой атаки на город. В одном из районов облцентра был полностью разрушен жилой дом, еще несколько домов и хозяйственных помещений получили повреждения.

В результате атаки пострадали три человека. Об ужасной ночи жители атакованного района города рассказали журналистам "Суспільне Запоріжжя".

Что рассказывают жители Запорожья о ночной атаке РФ

Журналисты пообщались с Людмилой из Запорожья, которая рассказала, что в одном из поврежденных домов жила ее невестка.

"Дома никого не было. Я присматриваю за этим домом, невестка уехала с маленьким ребенком за границу в начале войны. Она здесь лет 10 жила. Окна и кровля повреждены. Я еще не знаю, что с машиной, еще не успели дойти", – отметила она.

Еще одна горожанка, Виктория, рассказала, что проснулась ночью от взрыва и от крика своей старенькой матери.

"Мама очень сильно кричала. Каким образом она оказалась на полу, я так и не поняла. Я забегаю, забираю ее в коридор, мы сидим и слышим взрывы. Два было, а потом третий. Просто нет окон, ни в одной комнате. Ужас. Мама, видимо, стеклом немножко поцарапала колено. У нее деменция, она не понимает, что произошло, начинаешь говорить, а она: "Боже, что же мой дом? Она родилась, когда была война и умирает, когда война", – говорит женщина

Семья Натальи, чей дом также получил повреждения, жила там около полувека. После прошлой ночи в доме повреждены окна и потолок, а также вещи.

"Это произошло ночью, около полуночи. Я здесь не живу, я владелица. Строил этот дом мой дедушка. Он воевал, дошел почти до Берлина и после войны построил этот дом, он перестраивал его не раз, чтобы дом был именно таким. Строители говорят: "Скажите спасибо деду", потому что стены стоят. А дом напротив сгорел полностью, пострадала женщина, которая там жила", – рассказала горожанка.

Последствия ночного вражеского удара по Запорожью

Оккупанты атаковали дронами частный сектор Запорожья среди ночи. БпЛА попали по жилым домам. Один из них, по данным ГСЧС, был полностью разрушен .

"По четырем соседним адресам спасатели ликвидировали возгорание жилых домов на общей площади 230 кв м. На месте происшествия работали все экстренные службы города", – рассказывали утром в ГСЧС.

В полиции Запорожской области впоследствии уточнили: ранения получили 18-летний парень и женщины 48 и 81 лет.

Там также добавили, что оккупанты с помощью FPV-дрона атаковали также Разумовку. Там пострадали двое мужчин 36 и 56 лет, а также 74-летняя женщина.

Утром россияне нанесли новый удар

Уже утром 16 марта оккупанты снова атаковали Запорожье.

"Получила ранения женщина. Ей оказывается медицинская помощь. поврежден частный дом", – написал в 10:20 начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

Воздушная тревога в облцентре на тот момент еще продолжалась.

Чиновник добавил, что под завалами дома могут находиться еще люди. Там начата поисково-спасательная операция.

Впоследствии стало известно, что в результате утренней атаки погибла женщина, еще две горожанки получили ранения.

По состоянию на 10:51 под завалами дома искали 16-летнюю девушку.

Как сообщал OBOZ.UA, два дня назад оккупанты также ударили по жилым домам в Запорожье. Тогда среди пострадавших было двое детей.

А 11 марта в результате вражеского авиаудара в городе пострадали 10 человек, среди них дети.

