Штурмы Бахмута захлебнулись – военкор Богдан Мирошников.

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Попытки российских войск и "Вагнера" захватить Бахмут за прошедшие сутки были неудачными.

Оккупационной армии РФ за последние сутки не удалось значительно продвинуться в Бахмуте. Диктатор РФ не получит подарок в виде полного захвата города до 9 Мая. О ситуации на "самом горячем" участке фронта рассказал в Telegram военкор Богдан Мирошников.

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За його даними, у самому місті "Вагнер" продовжує штурмувати українські позиції. Там просування у ворога є, але незначне. А ось на околицях окупанти взагалі не мають жодних успіхів.

"Дуже тяжкою залишається ситуація біля Хромового (на півночі від Бахмута), де ворог уже кілька тижнів поспіль намагається взяти під контроль "дорогу життя". Але без жодних успіхів. Наші майстерно відбивають атаки", – розповів журналіст.

За його даними, також провалився штурм росіянами Івановського, що на півдні від Бахмута. Аналогічна ситуація у напрямі Богданівки та Міньківки. Взяти укріпрайон у кліщі росіяни всіма силами намагаються, але не мають успіхів. "Бахмут тримається. Ще нічого не вирішено", – написав Богдан Мірошніков.

Інформацію також підтвердив у Telegram з місця подій воїн ЗСУ, який пише під ніком "Бахмутський Демон".

"Якщо говорити про околиці, створено обстановку, завдяки якій сам контроль Бахмута для росіян виглядає безглуздим. Єдиний сенс – це подарунок Путіну на День Перемоги, але ми не дамо цьому статися", – написав воїн.

Відомо, що під час оборони Бахмута ЗСУ на цьому напрямі посилили оборону. Було створено кілька рубежів, через які росіяни прорватися не зможуть.

Отже, Путін дістане облизня а не Бахмут.

Тим часом, власнику і керівнику ПВК "Вагнер" Євгенію Пригожину, після грізних погроз генералу Шойгу і шантажу, вдалось одержати від російського генштабу запевнення, що вагнерівці одержать необхідні снаряди і зброю. Відтак ПВК "Вагнер" попри заяви залишиться і продовжуватиме штурм Бахмута. Для координації і взаємодії між Пригожиним і Шойгу призначено сумнозвісного генерала Суровікіна. Суровікін тепер буде посередником між ПВК "Вагнер" і міноборони Росії.

Урка, зек Пригожин переграв міноборони Шойгу?!