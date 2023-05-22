Бахмут и Марьинка в эпицентре боевых действий, авиация ВСУ 10 раз ударила по врагу – Генштаб

Российские оккупанты сосредоточивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, где за прошедшие сутки произошло 36 боев. В эпицентре боевых действий остаются города Бахмут и Марьинка Донецкой области.

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Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в вечерней сводке 22 мая. По данным спикера Андрея Ковалева, украинская авиация 10 раз ударила по врагу – 8 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, еще 2 – по зенитно-ракетным комплексам.

"Наши защитники в течение суток были уничтожены российский ударный вертолет Ми-24 и вражеский разведывательный БпЛА. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 района сосредоточения вооружения и военной техники, 3 склады боеприпасов, 11 артиллерийских средств и радиолокационную станцию", – сообщили в Генштабе.

Всего в течение суток произошло 25 боевых столкновений на указанных участках фронта.

На Волынском и Полесском направлениях

Оперативная ситуация без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружена.

На Северском и Слобожанском направлениях

Противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах. В течение суток провел минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Тимоновичи, Галагановка и Заречье Черниговской области; Ходыно, Горки, Будки, Екатериновка, Тимофеевка, Александровка Сумской области, а также Морозова Долина, Шевченко, Казачья Лопань, Гоптовка, Лукьянцы, Зеленое, Старица, Гатище, Плетеневка, Волчанск, Варваровка, Нестерное, Бударки и Чугунов.

На Купянском направлении

Противник в течение суток нанес авиационные удары в районе населенных пунктов Орлянское, Кисловка и Табаевка Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись Каменка, Фиголовка, Новомлынск, Двуречная, Западное, Купянск, Гусинка, Табаевка, Берестово Харьковской области и Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении

Враг нанес авиационных ударов в районе населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись, в частности, Невскому и Белогоровку Луганской области и Торскому, Спорному и Веселому Донецкой области.

На Бахмутском направлении

Враг продолжает вести наступательные действия. Бои за город Бахмут продолжаются. Оккупанты нанесли авиаудары вблизи Бахмута и Ивановского. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Марково, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Белая Гора, Торецк, Северное, Южное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении

Противник вел безрезультатные наступательные действия в направлении Новокалинового и Водяного. В течение суток нанес авиационные удары в районах Авдеевки и Первомайского. Совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Новокалиново, Бердичи, Авдеевка, Водяное, Первомайское и Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении

Подразделения сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. Кроме того, вражеских обстрелов подверглось село Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении

Противник наступательных действий не проводил. В то же время нанес авиационных ударов в районах Угледара, Пречистовки и Золотой Нивы. Совершил артобстрелы населенных пунктов Угледар, Новоукраинка и Пречистовка.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. В то же время, не прекращает уничтожать инфраструктуру населенных пунктов рядом с линией боевого столкновения. В течение этих суток нанес авиационных ударов в районах Малой Токмачки и Новоданиловки Запорожской области. Совершил обстрелы населенных пунктов Времовка, Новополь Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка, Малые Щербаки Запорожской области и город Запорожье; Гавриловка, Берислав, Веселое, Казацкое, Бургунка, Антоновка, гигантское Херсонской области и город Херсон.

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