Бахмут и Соледар, Кременная и Сватово – битва за Донбасс продолжается: Зеленский рассказал, что происходит в самых горячих точках Украины

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о ситуации на фронте. Наиболее ожесточенные бои сейчас идут на Донетчине и Луганщине – битва за Донбасс продолжается.

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Об этом Зеленский сказал в понедельник, 9 января, в вечернем обращении к украинскому народу (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). Самыми горячими точками являются Бахмут и Соледар в Донецкой области и Кременная и Сватово в Луганской.

Больше всего сил враг сейчас бросил на Соледар, говорит президент. Однако, подчеркнул он, результатом этой тяжелой и продолжительной битвы все равно будет освобождение от оккупантов всего украинского Донбасса.

"Я благодарю всех наших воинов, которые защищают наш Бахмут и проявляют максимальную стойкость! Спасибо всем бойцам в Соледаре, которые выдерживают новые и еще более жесткие штурмы оккупантов! Это чрезвычайно тяжело – там почти не осталось целых стен...Благодаря стойкости наших воинов там, в Соледаре, мы выиграли для Украины дополнительное время и дополнительные силы...Я благодарю всех наших защитников и защитниц за каждый шаг вперед на других направлениях на передовой, за постепенное продвижение – очень осторожно, просчитано и именно поэтому – абсолютно надежно", – сказал Зеленский.

Города, которые активно пытается захватить Россия, полностью разрушены, жизни там почти не осталась. Сама страна-агрессор потеряла там тысячи своих солдат. "Вся земля под Соледаром в трупах оккупантов и в шрамах от ударов. Вот так и выглядит безумие", – отметил гарант.

Он также прокомментировал удары войск РФ по Херсону и Очакову, по городам Донетчины и Харьковщины, обстрелы приграничных громад Сумщины и террор против украинцев на оккупированных территориях.

"Мир знает, что каждый день российского присутствия на украинской земле – это смерти, ранения, боли и страдания людей. Украина должна получить все то, что необходимо, чтобы изгнать террористов с нашей земли и чтобы надежно оградить наших людей от любых российских эскалационных планов. Я уверен, что это оружие и эта техника будут у наших воинов на фронте. Уже скоро", – заявил глава государства.

Президент также рассказал, о чем сегодня говорили на заседании Ставки верховного главнокомандующего. Зеленскому докладывали командующие армии и руководитель украинской разведки.

"Мы интегрируем в нашу систему обороны новые боевые средства и технику, которые получаем от наших партнеров. Делаем все, чтобы между договоренностью о дополнительной поддержке и применением этой поддержки на поле боя было как можно меньше времени", – сказал Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Северной Македонии Димитаром Ковачевским. Стороны обсудили риски эскалации на фронте, дальнейшее сотрудничество и углубление двусторонних отношений между странами.

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