Спустя 1000 дней полномасштабного вторжения РФ в Украину президент США Джо Байден перестал боятся угроз российского диктатора Владимира Путина. Глава Белого дома наконец согласился разрешить украинским войскам использовать ракетные системы большой дальности ATACMS против целей на территории РФ.

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Также решение Байдена позволило Украине использовать британские ракеты воздушного базирования Storm Shadow и французские ракеты Scalp. Об этом сообщает издание The Hill.

Решающим фактором для американского президента стало привлечение северокорейских военных к войне на стороне России. В течение двух дней после получения разрешения от Белого дома Украина выпустила восемь ATACMS по складу оружия недалеко от города Карачев в Брянской области России. На следующий день украинские бомбардировщики запустили 10 британских ракет Storm Shadow по подземному командному пункту в Курской области.

Решение Байдена предоставить Украине зеленый свет на удары ATACMS по России может означать, что с окончанием срока его полномочий, президент США решил больше не сдерживать себя из-за страха перед российской ядерной угрозой. Однако задержка такого решения сыграла на руку оккупационной армии РФ.

"Если бы Вашингтон пару лет назад проявил ту же силу воли, которую он демонстрирует сегодня перед лицом пустых ядерных угроз Путина, война в Украине могла бы давно закончиться. И Украина избежала бы стольких массовых смертей и разрушений, от которых она продолжает страдать", – говорится в материале.

Напомним, в РФ заговорили о возможной ликвидации кремлевского диктатора Путина. По данным источников в ФСБ, причина в том, что он испугал влиятельных лиц своими планами, связанными с ядерной эскалацией.

Ранее сообщалось, что 20 ноября Украина впервые применила крылатые ракеты Storm Shadow для ударов по территории России. Целью этого ракетного удара, вероятно, стал подземный командный пункт российских войск.

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