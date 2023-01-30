Байден: США не будут передавать Украине истребители F-16
США исключают поставки в Украину истребителей F-16. Такое заявление сделал президент Соединенных Штатов Джо Байдена.
Об этом сообщило издание Sky. Издание отметило, что такой ответ Байдена прозвучал на фоне того, что украинские официальные лица активизировали призывы к западным союзникам предоставить истребители для помощи в борьбе с Россией.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна не исключает поставку военных самолетов F-16 в Украину, но добавил, что для этого необходимо выполнить определенные условия. По мнению Макрона, это не должно быть "эскалацией" и "не ослаблять французскую армию".
Президент Франции не уточнил, когда это может произойти, но подчеркнул, что государство не ставит себе ограничения в военной поддержке Украины, которая борется с нападением России.
Об этом он сказал в понедельник, 30 января, во время поездки в Нидерланды. Макрон не уходил от ответа на вопрос об истребителях и сказал, что для Парижа "нет ничего запрещенного" в помощи Киеву.
Как сообщал OBOZREVATEL, министр обороны Украины Алексей Резников верит в то, что наша страна сможет получить западные истребители. Ранее Украине уже отказывали в той технике, которую теперь включают в пакеты военной помощи.
В то же время глава МИД Дмитрий Кулеба говорил о том, что дипломатическая работа по передаче Украине боевых самолетов уже началась. В частности, речь идет об истребителях F-16.
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