'Баллистика и крылатые ракеты, 'Шахеды' и 'пустышки', – бойцы ПВО Киевщины рассказали о новой тактике россиян

Сбить можно все. В этом убеждены бойцы 1129-го зенитного ракетного Белоцерковского полка, которые с самого начала полномасштабного вторжения прикрывают небо Киевщины от российских ракет. Именно поэтому враг все время меняет тактику и находит возможности нанесения болезненных ударов. О том, почему в последнее время воздушная тревога в Киеве может продолжаться более 10 часов, почему "Шахед" тяжело сбить и к какой тактике атак сейчас прибегают россияне, OBOZ.UA рассказали защитники неба Киевщины.

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Террористическая тактика террористической организации

"С начала полномасштабного вторжения можно условно выделить три смены тактики россиян. Первая стадия – это 2022 год. Они нагло залетали вглубь нашей территории, бомбили и вылетали. Но они начали получать ущерб, их стали сбивали. И они поняли, что оказывается наша ПВО, несмотря на то, что ее разваливали с начала 90-х, существует и есть мотивированные люди. Враг понял, что просто так не получится, и поэтому начал применять другие тактики", – рассказывает Дмитрий, временно исполняющий обязанности пресс-офицера 1129-го зенитного ракетного Белоцерковского полка.

Далее, по словам Дмитрия, враг решил, что нужно бить ракетами по критической инфраструктуре. Эти ракеты – высокотехнологичное мощное оружие. Но тоже оказалось, что их можно и нужно сбивать. У нас появились определенные комплексы, которые успешно отрабатывали по этим ракетам.

"Тогда враг решил, что достаточно дорого пускать 3-4 сбиваемые ракеты. И они нашли у своих "друзей" "Шахеды". Они в разы, в десятки раз дешевле. Оно медленное, летит долго, но все же оно несет на себе плюс-минус 40 кг, может и больше, взрывчатки. И для наших домов это очень страшно – прилет "Шахеда" может "сложить" пятиэтажку", – говорит Дмитрий.

В ответ на "Шахеды" мы создали и успешно применяем мобильные огневые группы.

"Их начали сбивать, и враг понял, что нужно что-то делать. В очередной раз сменил тактику. Это сейчас наша стадия: комбинировать сверхбыстрые цели, быстрые цели и медленные малозаметные цели, то есть они стреляют баллистикой, летящей очень быстро и очень высоко, они стреляют "Калибрами", Х-ракетами, летящими в принципе 900-1200 км/час, но они могут маневрировать, менять свои направления. И вдобавок к этому запускаются еще и "Шахеды". И эта масса летит определенными партиями в одни и те же города. Для чего? Для того, чтобы заставить отстреляться по первым целям, а что-то пролетает дальше. Но у нас есть достаточно мощная эшелонированная оборона вокруг наших городов, есть также и силы, и средства, которые умеют и могут вовремя, а иногда даже раньше времени обнаруживать потенциальные угрозы. Все работает".

Запускают "пустышки". До этого такого не было

Бойцы мобильных огневых групп, работающие преимущественно по "Шахедам", говорят, что как раз их сбить не так уж просто. Россияне запускают эти БПЛА на разных высотах, они могут менять курс, могут быть изготовлены из материала, который наши радары не видят. И к тому же в последнее время начали запускать "пустышки", которые, не входя в зону поражения, создают немало проблем.

"Враг сейчас запускает много фейковых целей. К тому же очень высоко запускает их. В них никакой аппаратуры нет, это "пустышка". У нее есть двигатель и сим-карта. Программу заложили – и она полетела. До этого такого не было. Такие ложные цели специально кружат для истощения ПВО. Мы все на боевом дежурстве, а она кружится и не заходит в зону поражения. Такими действиями они пытаются физически истощить личный состав и рассчитывают, что мы используем по нему драгоценную ракету. Но ведь она гудит, а определить, есть боевая часть или нет, мы не можем, приходится сбивать", – рассказывает боец мобильной огневой группы.

Главное навыки и опыт, а сбить можно все

Александр, стрелок-зенитчик, работающий на зенитной установке Stinger на базе внедорожника HMMWV, сейчас на Киевщине охотится преимущественно на "Шахеды", однако имеет опыт сбивания воздушных целей. За 2,5 года полномасштабной войны на его счету сбивание двух вражеских самолетов Су-25, двух вертолетов К-52, "Орланов" и "Шахедов".

"В мобильной огневой группе работаю с 23 февраля 2024 года. Начало полномасштабного вторжения я встретил в учебке, осваивал этот автомобиль и установку. В 5 утра раздалась боевая тревога. Мы собрали тревожный рюкзак, загрузились боевыми ракетами и выехали в Киевскую область прикрывать воздушное пространство. И в том направлении я уничтожил два самолета Су-25, один "Орлан" и два вертолета", – рассказывает боец.

Александр тоже говорит, что попасть в "Шахед" не так просто. "То, что они уменьшают громкость, не сильно влияет. А вот с высотой можно играть: "Шахед" маленький, если он будет лететь высоко, его будет труднее поймать. Ракета – быстрая, на нее очень мало времени. Самолет... я бы не сказал, что его тяжело поразить. Вертолет К-52 тяжелее, чем самолет, у него стоит система "Свитязь", его нужно сбивать двумя ракетами. Когда по вертолету работаем, первую ракету отводит система, а вторую не успевает. И вторая ракета попадает в цель. Сейчас работаю в Киевской области, в основном по "Шахедам". За одну тревогу в моем секторе могут пролететь пара "Шахедов" или крылатая ракета".

ПВО – единый организм

"Наш полк – это полк, работающий по относительно низким, относительно не быстрым целям. Но ПВО в целом – это единый организм. Враг постоянно что-то меняет, тактику, траекторию, постоянно пытается использовать новые улучшенные материалы, чтобы сделать свои изделия малозаметными. Спускаются на предельно малые высоты, поднимаются достаточно высоко. Это все тоже влияет на то, куда оно долетит, но все же это позволяет определенным образом врагу нас держать в тонусе. Мы должны постоянно анализировать. У нас учитывается опыт 22-го, 23-го, 24-го годов, и мы реагируем на новые вызовы. Работают целые центры, анализирующие, как враг двигался, собирают данные, смотрят, как оно было, как оно есть, как оно может быть. Мы также имеем и силы, и средства, которые умеют и могут вовремя, а иногда даже заранее обнаруживать потенциальные угрозы. Это и разведчики, и радиолокационные системы, и системы радиоэлектронной безопасности и борьбы.

И даже если одна ракета пролетела мимо экипажа, это еще не значит, что все, оно сейчас долетит. Нет, есть определенные линии, ну это линиями трудно назвать. Это движущиеся группы, это такой организм, муравьи, которым управляет определенный центральный аппарат", – резюмирует Дмитрий.