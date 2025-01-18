'Балкон и дверь вырвало, стекло выбито!' Очевидцы рассказали о последствиях ракетного удара по Запорожью

Очевидцы рассказали о последствиях ракетной атаки российской армии по Запорожью, произошедшей утром 18 января. Первые взрывы прогремели примерно в 6 часов утра, в результате ударов было повреждено более 20 многоэтажек мирных жителей.

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Об этом сообщается в Запорожской областной военной администрации. Кроме того, частично разрушены админздания промышленного предприятия, школы, детсады.

"Где-то в 6 утра услышала первый взрыв. Затем второй взрыв. Балкона нет – его вырвало, стекло выбито, дверь тоже вырвало. В кухне окно изуродовано. И в спальне стекло выпало", – рассказывает пенсионерка Клавдия Николаевна.

По словам другой очевидицы Елены Станиславовны, взрывной волной повредило стекла в окнах.

"Два взрыва слышали, горело все, стекло летело, моя мама лежала вся в стекле", – рассказала она.

Еще один свидетель ракетного удара Сергей Владимирович показывает на разрушенный дом, там тоже выбиты стекла в окнах.

"Окон нет, стена треснула от взрывной волны", – отметил он.

В свою очередь в Запорожской ОВА сообщили о 10 раненых, одна из пострадавших в настоящее время находится в операционной.

"Аварийно-спасательные и коммунальные службы оперативно взялись за ликвидацию последствий коварного российского удара. В первые же минуты после вражеского удара стало известно о раненых людях. В настоящее время их количество увеличилось до десяти. Все они получили необходимую медицинскую помощь", – говорится в сообщении.

Напомним, страна-террорист Россия утром, 18 января, нанесла удары по Запорожью. Поражен объект инфраструктуры, повреждены жилые дома. По облцентру оккупанты ударили двумя ракетами. Сообщалось, что на территории промышленного объекта возникли пожары, повреждены жилые дома и транспортные средства.

Как сообщал OBOZ.UA, армия РФ днем, 17 января, ударила по Кривому Рогу на Днепропетровщине. Под вражеский удар попали жилая застройка и учебное заведение. Известно о погибших и раненых.

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