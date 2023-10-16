Баллистическая угроза в Украине: в каких областях объявлена воздушная тревога
На востоке и в центре Украины в ночь на 16 октября объявили воздушную тревогу. Была угроза применения баллистического вооружения российскими оккупантами.
Об этом сообщили на официальном Telegram-канале Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Жителей регионов призвали быть в укрытиях.
Сигнал прозвучал в Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Херсонской областях.
Особая опасность была объявлена для Днепра, Миргорода и Кропивницкого. В сети сообщили, что в этих населенных пунктах были слышны взрывы.
Мониторинговые каналы писали, что, по предварительным данным, российские оккупационные войска, запустили по Украине несколько крылатых ракет из разных направлений. По состоянию на 00:40 вражеских целей в воздушном пространстве Украины, уже не было.
Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский заявил, что в преддверии зимы ракетных ударов со стороны армии России, в том числе по объектам энергетической инфраструктуры, станет больше. Украина должна быть к этому готова, поэтому есть договоренности с западными партнерами по усилению ПВО.
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