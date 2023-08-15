Бассейн, футбол и церковь: в каких условиях содержатся оккупанты, попавшие в плен ВСУ, и что они говорят о войне в Украине. Видео

Украинская сторона соблюдает Женевскую конвенцию и обеспечивает пленным оккупантам достойные условия жизни, в отличие от того, в каких условиях удерживают украинских защитников в российском плену. Так, как сообщается в документальной ленте, в лагере пленных есть даже библиотека, футбольное поле, бассейн с рыбой и церковь.

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Видео из лагеря военнопленных опубликовали на Youtube-канале журналиста Дмитрия Гордона в рамках совместного проекта с украинской государственной программой "Хочу жить" и Главным управлением разведки Министерства обороны Украины. Так, сотрудники лагеря рассказывают, что охранники здесь не вооружены, а на окнах помещений даже нет решетки.

"Это счастливчики. Все они вытащили лотерейный билет – жизнь ", – отметил сотрудник лагеря.

Большинство пленников, оказавшихся в лагере, рассказывают, что на войне с украинцами они ни разу не выстрелили. Также они отмечают, что не ожидали, что в плену к ним так будут относиться.

"Мы рады, когда россияне не убивают нас, а сдаются в плен, сохраняют свою жизнь, свое здоровье. Эти люди, которые приехали сюда убивать, грабить и насиловать, мы обращаемся с ними нормально", – говорит сотрудник лагеря.

Условия, в которых живут пленные оккупанты, напоминают скорее лагерь отдыха. Их хорошо кормят, порции всегда велики, также у них есть душ с горячей водой, есть лазарет, где пленных лечат. Кроме того, на территории лагеря есть бассейн с рыбой, футбольное поле, церковь и библиотека.

"Они спят, едят, потом идут на занятия, на работу. Ту даже нет решеток на окнах. У них нет недостатка ни в чем", – рассказывает сотрудник лагеря.

Россияне, добровольно попавшие в плен после завершения конфликта, имеют возможность подать запрос на политическое убежище в Украине или в других европейских странах.

Как отметил в интервью представитель ГУР Андрей Юсов, очень важно, что международное сообщество видит, в каких условиях содержат пленных россиян в Украине. Ведь Украина гарантирует такой доступ, в то время как государство-агрессор не дает доступа к таким лагерям, где держат украинских пленных. Поэтому невозможно проверить их состояние, оценить условия их содержания, оказывают ли им медицинскую помощь, обеспечивают надлежащим питанием и другие аспекты.

"Украина – это цивилизованная европейская страна, поэтому мы показываем, что да, мы их ненавидим, но мы соблюдаем закон и международное право", – отметил Юсов.

Ранее сообщалось, что российские военнопленные, содержащиеся в лагере во Львовской области, просят украинские власти не обменивать их до окончания контрактов или даже до конца войны. Оккупанты не хотят больше участвовать в боевых действиях и становиться "пушечным мясом".

Также украинские защитники из подразделения Code 9.2 взяли в плен двух российских оккупантов. Захватчики передали привет украинским производителям беспилотников и расхвалили наших воинов, применявших их.

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