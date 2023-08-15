Не хотят снова стать 'пушечным мясом': пленные оккупанты просят не обменивать их до окончания контракта – The Economist

Российские военнопленные, содержащиеся в лагере во Львовской области, просят украинские власти не обменивать их до окончания контрактов или даже до конца войны. Оккупанты не хотят больше участвовать в боевых действиях и становиться "пушечным мясом".

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Об этом говорится в материале The Economist. Отмечается, что в таком случае они будут находиться за решеткой до конца войны в Украине.

Пленных оккупантов во львовском лагере посетил представитель Международного комитета Красного Креста Акиле Депре. Он отметил, что многие из них выглядят гораздо старше своих лет. Также там множество больных и слабых, уже завербованных россиянами в таком состоянии, и "очень трудно поверить, что они могли быть полезны, кроме как в качестве артиллерийского мяса", отметил пресс-секретарь Украинского координационного штаба по обращению с военнопленными Петр Яценко.

Напомним, из-за колоссальных потерь в России начали мобилизовать на войну всех подряд, лишь бы они могли хоть как-то держать в руках оружие и самостоятельно передвигаться. В частности, это подтверждают опубликованные в сети кадры с пленным российским "богатырем", которого пользователи сети уже прозвали конкурентом российского солдата "Чмони". Судя по видео, захватчик-неудачник имеет рост в пределах 130-140 сантиметров.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в Украине допросили пленного российского майора Юрия Томова, которого раньше "потеряли" российские пропагандисты. Он поделился закрытой информацией и помогает ВСУ в реализации боевых задач;

– украинские защитники из подразделения Code 9.2 взяли в плен двух российских оккупантов. Захватчики передали привет украинским производителям беспилотников и расхвалили наших воинов, которые их применяли.

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