Поделился закрытой информацией и сдал позиции армии РФ: в Украине допросили российского майора Томова. Видео

В Украине допросили пленного российского майора Юрия Томова. Он поделился закрытой информацией и помогает ВСУ в реализации некоторых боевых задач.

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Оккупант очень низко оценивает подготовку своего подразделения, и не обвиняет себя в том, что попал в плен. По словам майора, в его батальоне очень много отказников. Видео допроса захватчика опубликовал Telegram-канал "Николаевский Ванек" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"На территории Украины я нахожусь с 15 октября 2022 года", – сообщил Томов.

Оккупант рассказал, что в его подразделении насчитывается 612 военнослужащих, по факту примерно 550.

"В батальйоне есть боевые потери. По состоянию на 6 августа эта цифра приближалась к 25%", – рассказал он украинским военным.

"Подготовку своего батальона оцениваю как крайне неудовлетворительную, потому что подготовкой личного состава практически никто не занимался. Занятия по боевой подготовке не проводились, тренировок не было, морально-психологическим состоянием личного состава не занимались соответствующие структуры, что привело к таким плачевным результатам как огромное количество потерь", – пожаловался российский майор.

"Личный состав подавлен и отказывается выполнять поставленные полевые задачи", – прокомментировал он моральное состояние своих подопечных.

"Вооруженные силы Украины я считал нацистским органом, приспешниками и продолжателями фашистской идеи. Соответственно, в таком же ключе я доводил информацию своему личному составу. Однако попав сюда и реально столкнувшись с реалиями, это оказалось не так", – сказал Томов.

Он также пожаловался, что украинцы на оккупированных территориях негативно относились к российским захватчикам, на контакт не шли, происходили столкновения. Российский майор признался, что, находясь там, получил осознание.

"Я сделал один единственный вывод, что война развязанная Владимиром Путиным, совершенно далека от тех целей, которые до нас доводились. Это оккупационная и жестокая война, не щадящая ни мирное население, ни жизни граждан РФ и граждан Украины", – отметил оккупант.

А вот когда пришлось отвечать на вопросы о причинах убийства мирных украинцев и как ему с этим живется, майору стало совсем трудно говорить, он начал "валить" все на Путина.

"Поверьте, учитывая все события, очень трудно брать таких особей в плен, как и тяжело держать себя в руках при общении с ними. Спасибо всем побратимам, кто профессионально выполняет свой долг!" – прокомментировал допрос автор канала.

Он отметил, что именно батальон Томова пытался выбить украинские силы с левого берега Херсонской области, но что-то пошло не по плану.

Напомним, бойцы украинского спецназа пленили Томова и оккупантов из его разведгруппы ранним утром 8 августа на оккупированном левобережье Херсонщины. Видео, на котором плененный российский майор "сдает" позиции и планы россиян, появилось в сети. Ранее российские "военкоры" перессорились из-за разных позиций по поводу судьбы Томова. Один из них впоследствии прокомментировал видео с пленным майором.

"А вот и майор Томов нашелся. Все так, как я и говорил. В плену, у х*хлов, дает отметки на карте о наших позициях. Всему командованию срочно менять позывные, позиции, все имена, явки и пароли. А людей хочу попросить: не осуждайте Томова, поверьте, что в плену с людьми происходят страшные вещи, настолько, что человек даже может признаться в том, чего он не делал... Я знаю, я допрашивал х*хлов. А где же та продажная бл*дь с "Известий", которая уверяла, что с группой Томова все хорошо? – написал оккупант.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– украинские защитники из подразделения Code 9.2 взяли в плен двух российских оккупантов. Захватчики передали привет украинским производителям беспилотников и расхвалили наших воинов, которые их применяли;

– солдаты армии РФ не нужны не только их руководству, которое бросает их в бой как пушечное мясо, но даже своим ближайшим родственникам. Так, дочь находящегося в плену оккупанта заявила, что не хочет с ним общаться.

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