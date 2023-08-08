"Своих не бросаем" по-русски: дочь отказалась говорить с отцом, попавшим в плен ВСУ. Видео
Солдаты русской армии не нужны не только их руководству, которое бросает их в бой как пушечное мясо, но даже своим ближайшим родственникам. Так, дочь оккупанта, отец которой находится в плену, заявила, что не хочет с ним общаться.
Видео разговора с дочерью оккупанта выложил в сеть журналист Владимир Золкин. Так, россияне продолжают развенчивать миф российской пропаганды, о том что они "своих в беде не бросают".
В этом смог убедиться пленный русский солдат, с которым в трудный момент отказалась общаться собственная дочь.
Так, на вопрос журналиста, желает ли россиянка пообщаться с отцом, она лаконично ответила: "Нет, спасибо".
Оккупант, только расстроено наблюдал за разговором журналиста и его дочери, которую, как оказалось, совершенно не волновало, жив ли ее отец и в каком он состоянии.
Напомним, что один из российских оккупантов пожаловался на пьянство в рядах "второй армии мира". На фоне массового алкоголизма среди путинских воинов участились конфликты и случаи убийства своих же.
Ранее оккупант в перехваченном разговоре рассказал коллеге, как сбежал с фронта за деньги, поскольку понял, что командование РФ использует таких, как он, как пушечное мясо в войне против Украины. Он порекомендовал своему собеседнику также возвращаться домой.
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