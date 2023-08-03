'Сам своего зарезал': оккупант пожаловался на постоянное пьянство и перестрелки между собой в армии РФ. Перехват

Один из российских оккупантов пожаловался на пьянство в рядах "второй армии мира". На фоне массового алкоголизма среди путинских воинов участились конфликты и случаи убийства своих же.

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Об этом говорится в аудиоперехвате, опубликованном Главным управлением разведки Минобороны Украины. В частности, оккупант рассказал о случае перестрелки своего батальона с террористами СОБР "Ахмат" (чтобы прослушать аудио, доскролльте до конца новости).

"На**ярятся и начинают чудить что-то... то гранаты бросают, то стреляют... в своих же, то режутся", – рассказал россиянин.

Он признался, что и сам зарезал одного "побратима", попросив собеседника никому не говорить об этом. Военный преступник заверил, что тот стрелял в него под влиянием алкоголя.

"Бывает, это везде бывает", – обыденно заметил оккупант.

Напомним: другой оккупант также поделился подробностями "боевых" будней российских солдат. В перехваченном ГУР разговоре он рассказал о случаях, когда российские военные погибали из-за злоупотребления алкоголем.

По словам оккупанта, трое "мобиков" напились и сгорели в объекте, который им только недавно "сдали", то есть, вероятно, поставили задачу "охранять объект". Вместо этого российские военные просто "затаривались" самогоном и водкой и постоянно пили.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– оккупант в перехваченном разговоре рассказал коллеге, как сбежал с фронта за деньги, поскольку понял, что командование РФ использует таких, как он, как пушечное мясо в войне против Украины. Он порекомендовал своему собеседнику также возвращаться домой;

– другой российский вояка в перехваченном разговоре доложил, что командир одного из подразделений скрылся с позиций во время обстрела. Теперь другие захватчики отказываются сражаться под его руководством.