'Передаем привет украинским производителям БПЛА!' Российские солдаты попали в плен и делятся эмоциями. Видео

Украинские защитники из подразделения Code 9.2 взяли в плен двух российских оккупантов. Захватчики передали привет украинским производителям беспилотников и расхвалили наших воинов, которые их применяют.

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Соответствующие кадры в своем Telegram-канале опубликовал производитель и поставщик FPV дронов-камикадзе "Эскадрон" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). Оккупанты говорили, что небо принадлежит Силам обороны Украины, благодаря дронам они не дают врагу двигаться вперед.

"Передаем привет украинским создателям БПЛА, вы самые лучшие", – говорили россияне.

У одного из оккупантов также спросили, понравились ли ему кадры, на которых украинский дрон-камикадзе поражает КамАЗ армии РФ. Беспилотник влетел прямо в ветровое стекло машины захватчиков, которая ехала по дороге.

"Да, очень хорошо (отработали ВСУ – Ред.)", – признал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупационные войска установили камеру видеонаблюдения в лесополосе для мониторинга ситуации. Украинские военнослужащие заметили вражескую цель и лишили оккупантов "глаз" с помощью дрона.

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