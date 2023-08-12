Ударный дрон украинских защитников оставил врага без 'глаз': видео

Российские оккупационные войска установили камеру видеонаблюдения в лесополосе для мониторинга обстановки. Украинские военнослужащие заметили вражескую цель и лишили оккупантов "глаз".

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Камеру удалось уничтожить с помощью дрона. Об этом сообщают Десантно-штурмовые войска ВСУ (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Путинские захватчики пытались спрятать камеру в кустах. Однако это не помогло врагу и цель успешно была ликвидирована.

Бойцы 82-й бригады Десантно-штурмовых войск направили ударный беспилотник на камеру и оставили врага без "глаз".

"На одном из направлений десантники 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады обнаружили установленную камеру видеонаблюдения и использовалась противником для мониторинга обстановки. Тем не менее, ударным дрон-камикадзе камера была успешно уничтожена! Так "серебряные соколы оставили врага без глаз", – заявили в ДШВ.

Напомним, за сутки 11 августа Силы обороны "денацифицировали" на фронте еще 510 российских захватчиков. Так, общая численность потерь в живой силе государства-террориста за весь период полномасштабной войны в Украине уже достигла 253 290 военных.

Ранее сообщалось, что украинские защитники на одном из направлений юга ликвидировали 55 оккупантов и военную технику врага. Уничтожены командно-наблюдательный пункт мотострелковой роты и два наблюдательных поста.

Как сообщал OBOZREVATEL, в результате активных боевых действий на восточном и южном направлении фронта в Украине погибают многие оккупанты. Однако командование оккупационных войск пытается скрыть потери, а тела ликвидированных сжигают на временно оккупированных территориях.

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