'Бавовна' доводит россиян до истерики: какие авиабазы РФ поразили украинские дроны и почему потери для врага сверхболезненны

В последнее время Cили обороны Украины точными ударами по российским НПЗ достаточно серьезно подточили "нефтяную иглу" государства-агрессора: по разным оценкам, удалось "выбить" от 10 до более 15% производственных мощностей нефтеперерабатывающего комплекса РФ. Однако не менее зрелищными и болезненными для России стали также удары о российским авиабазам и военным аэродромам.

Только в ночь на 5 апреля на аэродроме Морозовск в Ростовской области, по данным разведки, могло быть уничтожено шесть и повреждено восемь самолетов вражеской тактической авиации, а этот удар был далеко не единственным за последнее время. Где еще Украина недавно "подрезала крылья" вражеской армии, к каким потерям для врага это привело и насколько далеко достают сейчас украинские дроны, разбирался OBOZ.UA.

Россия в войне против Украины активно задействует военную авиацию, взлетающую с аэродромов как на территории РФ, так и на оккупированной части Украины. В начале полномасштабного вторжения России для этих целей оккупанты применяли также и беларуские аэродромы.

Со всех возможных площадок захватчики поднимают в небо свои истребители и бомбардировщики, чтобы запускать ракеты и авиабомбы как по позициям украинских воинов, так и гражданским людям и критической инфраструктуре.

Неудивительно, что авиабазы и военные аэродромы с самого начала занимали одно из ведущих мест в перечне приоритетных для уничтожения целей.

И в этом направлении украинские силы имеют незаурядные достижения, как бы российская власть ни пыталась скрыть реальные объемы потерь и разрушений.

Аэродром Морозовск в Ростовской области

Взрывной стала ночь на 5 апреля для жителей Ростовской области, в частности тех, кто проживает в районе города Морозовска. Там, рассказывали местные жители, ночью слышали взрывы и наблюдали многочисленные вспышки в районе одноименного военного аэродрома.

И украинцы, затаив дыхание, ждали информации о результатах ночных "фейерверков", ведь, согласно спутниковым снимкам, накануне, 4 апреля, на аэродроме базировались почти 30 самолетов РФ.

Официальные заявления местных властей утешения ожидаемо не принесли: губернатор Ростовской области Василий Голубев похвастался "убытком" над Морозовским районом "более 40 БпЛА", пожаловался на повреждение электростанции и умолчал об аэродроме.

Этот "пробел" в информировании российского населения восполнили украинские спецслужбы, источники в которых сообщили, что ночью на аэродроме по меньшей мере шесть российских самолетов были уничтожены, еще ориентировочно восемь получили повреждения. Речь идет о Су-27 и Су-34, из которых Россия сбрасывает на Украину авиабомбы. "Проредили" их в рамках совместной операции СБУ и военных из Сил обороны.

Минимальное расстояние от Морозовска до линии столкновения в Украине составляет около 270-290 км.

Ейск, Энгельс и Курск

Если в Морозовске местные власти признали хоть какие-то поражения, то в других городах РФ, где в ночь на 5 апреля также звучали взрывы, о последствиях "хлопка" вообще стыдливо умолчали.

Между тем, по данным источников OBOZ.UA, ГУР совместно с ВСУ атаковали аэродром в городе Ейск: там дрон уничтожил два самолета Су-25 и четырех захватчиков.

От украинского Мариуполя туда через Азовское море – чуть больше 70 км. Однако Мариуполь сейчас находится под российской оккупацией, так что бить по Ейску украинским воинам пришлось бы по меньшей мере с расстояния 140 км.

На аэродроме Энгельс-2, по предварительным данным, серьезные повреждения получили 3 стратегических бомбардировщика Ту-95МС. Ликвидированы семь оккупантов, среди которых – пилоты стратегических бомбардировщиков.

Кроме того, также предварительно сообщается о гибели 7 человек из числа личного состава врага, в том числе и пилотов стратегических бомбардировщиков.

Чтобы добраться туда, дрон пролетел не менее 600 км.

Под ударом ночью оказался также аэродром в Курске, однако о его результатах пока данные уточняются. Впрочем, ночью напуганные россияне публиковали видео с мощным пожаром на месте прилета.

Если речь идет об аэродроме "Халино" к северо-востоку от Курска, то от крайней точки на границе Украины в Сумской области до него – около 100 км.

Крым, аэродром "Бельбек"

В отличие от Морозовска и остальных атакованных 5 апреля дронами российских городов, на аэродром "Бельбек" во временно оккупированном Крыму 31 января прилетели ракеты. На аэродроме, где когда-то базировалась украинская авиация и которое с 2014 года захватчики используют в собственных целях против Украины, тогда были поражены по меньшей мере три российских самолета.

И лишь самолетами тогда россияне не отделались. Аналитики, изучив спутниковые снимки, пришли к выводу, что две ракеты поразили командный пункт 38-го истребительного авиационного полка, еще одна ракета прилетела прямо в пункт связи аэродрома.

По данным OSINT-расследователей, поразить тогда, вероятно, удалось подземный командный пункт, пункт связи и радиололокационную станцию, поддерживавшую работу ЗРК С-400 "Триумф". Рядом расположены склады с топливом и боеприпасами.

В минобороны РФ традиции не изменили и отчитались что "двадцать ракет", якобы летевших по Крыму, тогда были "сбиты". Причем, по версии государства-агрессора, средствами ПВО, а не самим аэродромом.

В общем, за время полномасштабной войны это был уже по меньшей мере третий прилет по "Бельбеку".

Расстояние, которое пришлось бы пролететь украинской ракете, чтобы поразить аэродром "Бельбек", составляет не менее 229 км от Херсона, где ей пришлось бы лететь над оккупированными Россией территориями, или около 290 км, если бы ее запустили с побережья Одессы, чтобы максимальная часть маршрута пролегала над морем.

Крым, аэродром "Саки"

В Новофедоровку во временно оккупированном Крыму прилетало, в частности, 6 января. Тогда в районе аэродрома "Саки" работало российское ПВО, местные слышали взрывы.

На этом аэродроме на момент атаки базировался 43 истребительный авиационный полк Военно-воздушных сил РФ.

Тогда в результате удара Сил обороны была уничтожена РЛС на аэродроме. А в крымской деревне Гришино тогда же в воздух высадили склады боеприпасов, утверждала украинская военная разведка.

Минимальное расстояние до аэродрома Саки от подконтрольных территорий Украины – 188 км.

Псков

Изумили украинцы россиян также в ночь на 30 августа 2023 года. Тогда взрывы раздавались на территории аэропорта Пскова, используемого как гражданской, так и военной российской авиацией. Губернатор Псковской области отпираться не стал – и подтвердил, что аэродром стал целью для атаки беспилотников. Правда, в подробности относительно последствий атаки он общественность не посвящал.

В ГУР довольно оперативно раскрыли результаты ночного "налета": тогда были уничтожены четыре Ил-76, восстановлению они не подлежали. Еще два вражеских самолета могли получили повреждения.

Расстояние от крайней точки границы Украины до Пскова – более 600 км.

Другие атаки Украины и их последствия для врага

5 декабря 2022 года в результате взрывов на двух аэродромах, "Энгельс" Саратовской области и "Дягилево" Рязанской, российская армия потеряла два стратегических самолета Ту-95, которые использовались для запуска дальнобойных ракет по Украине, бомбардировщик Ту-22М3 и топливозаправщик. Для поражения целей в сотнях км от границы Украины военная разведка нашего государства применила модифицированные советские БПЛА Ту-141 "Стриж".

Август 2022-го принес первое дыхание войны в Новгородскую область РФ. "Бавовна" была доставлена на военный аэродром "Сольцы", расположенный в 800 км от границы с Украиной. Разведка утверждает, что тогда были уничтожены два стратегических бомбардировщика Ту-22М, еще два самолета получили повреждения.

Что уж говорить об аэродроме "Балтимор" в Воронежской области, который к Украине располагается значительно ближе, чем псковский и новгородский аэродромы. По этой базе Су-34, активно применяемых в войне против Украины, Силы обороны били по меньшей мере трижды.

Впрочем, если в "Балтиморе" достоверных данных о последствиях удара не обнародовалось, то, по меньшей мере, один Су-24 оккупанты 16 августа потеряли на авиабазе "Гвардейское" во временно оккупированном Крыму.

Британская разведка убеждена, что атаки Украины на авиабазы оккупантов стали болезненным ударом для захватчиков. И не только потому, что восстанавливать свой военный автопарк для России не просто очень дорого, но и очень сложно.

Дополнительным "бонусом" таких ударов, в частности, по объектам в Крыму, становится снижение осведомленности и прикрытие российской ПВО над оккупированным полуостровом. Вдобавок Россия медленно теряет возможности наносить воздушные удары по Украине.

Следовательно, каждый такой удар делает возвращение оккупированных территорий нашего государства немного ближе.

Напомним, ранее OBOZ.UA рассказывал, что в результате ночной атаки на аэродром в Морозовске Ростовской области было уничтожено по меньшей мере шесть российских самолетов.

Также потери российская авиация в ночь на 5 апреля понесла в Ейске Краснодарского края и Энгельсе Саратовской области РФ: повреждены три самолета Ту-95МС и уничтожены два Су-25.