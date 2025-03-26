"Беларусь постоянно проводит какие-то учения": в ГПСУ оценили, есть ли угроза для Украины

Спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко прокомментировал ситуацию на границе с Беларусью. По его словам, на этом направлении обстановка остается без изменений и не представляет непосредственной угрозы для Украины.

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Впрочем, Беларусь продолжает постоянно проводить какие-то учения, в том числе недалеко от украинской границы. Об этом представитель ГПСУ сказал на брифинге.

По его словам, на территории Беларуси нет признаков формирования ударной группировки, которая могла бы осуществить наступление. В то же время это направление продолжает оставаться потенциально опасным.

"Беларуское направление остается угрожающим, но по ту сторону границы мы не фиксируем ни формирования, ни скопления какой-то ударной группировки, которая могла бы представлять угрозу Украине", – сказал Демченко.

Спикер подчеркнул, что Беларусь регулярно проводит учения, в том числе недалеко от украинской границы, но они не проходят в непосредственной близости. Он добавил, что таким образом Минск подыгрывает Кремлю и способствует нагнетанию ситуации.

Украинская разведка постоянно отслеживает ситуацию на границе и продолжает инженерное обустройство оборонных рубежей. Это позволит нашим защитникам оперативно реагировать при возникновении реальной угрозы и противодействовать ей.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно российские военные пытались зайти в Сумскую область в направлении населенных пунктов Новенькое и Журавка, однако прорыва государственной границы не наблюдалось. Враг использовал малые штурмовые группы, чтобы закрепиться, накапливаться и максимально расширить зону боев по территории Украины.

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