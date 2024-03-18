Бельгия передаст Украине минный тральщик: чем он поможет ВМС ВСУ

Правительство Бельгии приняло решение о передачи Украине минного тральщика класса Alkmaar – Narcis (M923). Эти тральщики используются для обезвреживания мин и береговой охраны, а также могут транспортировать грузы.

Об этом сообщила министр обороны Бельгии Людивин Дедондер в понедельник, 18 марта, передает издание Belga. Narcis (M923) станет частью нового пакета военной помощи для Украины, который был одобрен Советом министров страны в пятницу, 15 марта.

Передача этого тральщика состоится при взаимодействии с Нидерландами. В марте 2023 года Амстердам объявил, что передаст Украине два минных тральщика класса Alkmaar. Наша страна получит эти корабли в 2025 году.

Alkmaar – это класс минных тральщиков, разработанный совместно в интересах Бельгии, Франции и Нидерландов на основе французских тральщиков типа Circе. Всего для трех флотов в 1980-1990-х годах было построено 35 кораблей.

Они предназначены для поиска и обезвреживания мин в морских акваториях, однако также могут выполнять логистические задачи по транспортировке грузов и боеприпасов.

В 2003 году минные тральщики модернизировались. Narcis получил усовершенствованную электронику, включая систему обработки боевых данных Atlas Elektronik INCMS. Также на него установили гидролокатор Thales Underwater Systems TSM 2022 Mk III.

Для обнаружения и обезвреживания мин судно оснащено автономными беспилотными аппаратами Atlas Seafox и Saab Double Eagle Mk.III.

В экипаж судна входят 4 офицера, 15 человек сержантского состава и 17 человек рядового состава.

Как сообщал OBOZ.UA, в ВМС ВСУ сказали, что украинские войска перехватили инициативу в Черном море, чем заставили черноморский флот РФ спрятать свои корабли в пунктах базирования. Враг уже длительное время не выводит в акватории Черного и Азовского морей корабли.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!