Украина перехватила инициативу в Черном море, Россия ищет выход, – представитель ВМФ ВСУ

Украинские войска перехватили инициативу в Черном море, чем заставили черноморский флот РФ спрятать свои корабли в пунктах базирования. Враг уже длительное время не выводит в акватории Черного и Азовского морей корабли.

В то же время страна-террорист ищет тактические решения, чтобы избежать дальнейших потерь в море. Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

По его словам, оккупанты понимают, насколько высока опасность для их кораблей в Черном море. Поэтому в последние недели враг держит свои судна преимущественно в портах базирования.

"Сегодня утром не наблюдали присутствия боевых кораблей, как в Черном, так и Азовском морях. В первую очередь это связано с ситуацией, которая сложилась для россиян в Черном море. Это опасность уничтожения кораблей. Поэтому сейчас они пытаются избегать выходов в море", – сказал Плетенчук.

Также он добавил, что сейчас в Черном море можно увидеть лишь небольшие катера, которые предназначены, чтобы возле берега восстанавливать боновые заграждения.

"Фактически враг находится в таком положении, что он вынужден сейчас искать противодействие для того, чтобы выйти из этой ситуации. На протяжении небольшое времени у них произошла потеря трех боевых единиц благодаря работе Силам обороны Украины. Сейчас они находятся в поиске тактических решений, чтобы избежать дальнейших потерь", – отметил спикер ВМС ВСУ.

Напомним, спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук заявил, что Украине удалось перехватить инициативу в Черном море и навязывать свои условия ведения боевых действий. Каждое судно под военным флагом является законной целью наших защитников.

Ранее в Главном управлении разведки Минобороны Украины подтвердили уничтожение российского военного корабля "Сергей Котов" во временно оккупированном Крыму. Также в ведомстве уточнили, что вражеское судно потопили с помощью морских дронов Magura V5.

В середине февраля российский военный корабль "Цезарь Куников" был атакован Главным управлением разведки Министерства обороны во взаимодействии с другими составляющими Сил безопасности и обороны Украины ударными морскими дронами Magura V5. Большой десантный корабль получил критические пробоины левого борта и потонул.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские военнослужащие уничтожили российский ракетный катер "Ивановец". Вражескую цель отправили на дно Черного моря с помощью надводных дронов MAGURA. В ходе атаки было использовано сразу 10 дронов.

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