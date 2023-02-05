Белогоровка наша! Гайдай развенчал ложь российских захватчиков об оккупации. Видео

Не имея успехов на поле боя, российская оккупационная армия продолжает приписывать себе вымышленные "победы". В частности, в РФ пропагандисты уже заявили, что путинские войска якобы "захватили" Белогоровку.

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При этом с реальностью в этой информации нет ничего общего. Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По его словам, ситуация на Луганском направлении полностью контролируется Вооруженными силами Украины. Вместе с тем, россияне продолжают пугать "полномасштабным наступлением", которого на самом деле нет.

"Ситуация остается достаточно напряженной, но полностью контролируемой нашими военными. Все вбросы наподобие "где-то через 15 минут начнется полномасштабное наступление" – не соответствует действительности. Командиры и бойцы на местах четко понимают, сколько резервов перебрасывают, что происходит на линии фронта. Все готовы дать отпор", – отметил Гайдай.

Глава ОВА подчеркнул, что в РФ пропаганда уже начала врать о захвате Белогоровке и эвакуации людей из населенного пункта. Гайдай заверил, что эта информация не соответствует действительности – бойцы ВСУ стоят на своих позициях.

"Сейчас по всей эрэфии распространяется информация, что Белогоровка полностью контролируется врагом, они оттуда вывезли людей. Во-первых, они даже не знают, остались ли там люди и сколько их, во-вторых, наши бойцы находятся на позиции. Никто Белогоровку не захватывал, никто туда не заходил, врага там нет. Несмотря на количество разных заявлений от российских военных, тиктокеров, политиков, просто делать четко своей дело. Мы сейчас собираем всю информацию, пытается быстро отреагировать, чтобы наши защитники ни в чем не нуждались", – констатировал глава ОВА.

Напомним, российские оккупационные войска увеличили число атак на Луганщине. В частности, боевые обострения имеют место в районе Белогоровки и Кременной.

Ранее сообщалось, что Силы обороны Украины постепенно продвигаются на Сватовском и Кременском направлениях, однако ситуацию усложняет плотное минирование местности.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский диктатор Владимир Путин отдал приказ своей оккупационной армии полностью захватить Донецкую и Луганскую области. Глава Кремля размечтался о том, что захватчики выйдут на административные границы этих регионов к марту.

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