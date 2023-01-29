Украинские военные имеют успех на Сватовском и Кременском направлениях, – Гайдай

Украинские Силы обороны постепенно продвигаются на Сватовском и Кременском направлениях. В общем ситуация в Луганской области тяжелая, но контролируется украинской армией.

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Одна из ключевых проблем на этом направлении кроется в плотном минировании местности. Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, украинские военнослужащие медленно, но уверенно продвигаются в направлении Кременной. При этом каждый метр земли дается нашим защитникам очень тяжело.

"Ситуация на Луганщине тяжелая, но полностью контролируемая нашими Силами обороны. Если со стороны Донецкой области, в Белогоровке держатся позиции нашими защитниками, то Сватовско-Кременское направление шаг за шагом, метр за метром, очень тяжело, но наши Силы обороны имеют успех", – сказал Гайдай.

Глава ОВА подчеркнул, что у российских оккупантов было много времени, чтобы создать фортификационные сооружения на Луганщине. Также одна из главных проблем заключается в плотном минировании местности, которое путинские войска проводили и вручную, и дистанционно.

"На самом деле у них было много времени, чтобы зарыться там очень тщательно. Все заминировано, они там как вьетнамцы нарыли норы, иногда они доходят до нескольких сотен метров. Сделаны крепкие укрепления: и блиндажи, и окопы. То, что там все заминировано – это самая главная проблема. Ни у кого нет карт минных полей, минированы и вручную, и дистанционно. Остаются неразорванные боеприпасы – это все огромная проблема", – объяснил глава ОВА.

Напомним, 25 января военнослужащие Вооруженных сил Украины нанесли удар по российским захватчикам в Луганской области. Наши защитники попали по оккупантам в Кременной.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины продолжают продвигаться в Луганской области, в частности, в направлении Кременной. Эта операция является подготовительным этапом к весеннему контрнаступлению.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Гайдай рассказал о "бавовне" для кадыровцев в Кадиевке, где ВСУ накрыли "джахид-гостиницу". Он подчеркнул, что на Луганщине захватчики несут потери, а "мобики" из Москвы попадают в плен.

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