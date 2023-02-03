Войска РФ увеличили число атак в районе Белогоровки и Кременной, враг придумывает "победы", – Гайдай

По состоянию на утро пятницы 3 февраля российские оккупационные войска увеличили число атак на Луганщине. В частности, боевые обострения имеют место в районе Белогоровки и Кременной.

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Об этом сообщил глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай. Он обратил внимание на то, что россияне придумывают "победы", заблаговременно объявляя о захвате того или иного населенного пункта.

"Ощущается, что атак стало больше со стороны российских оккупационных войск. Наверное, это пока своеобразное зондирование – они пытаются найти какие-то щели, где можно потом развивать успех. Но наши силы обороны полностью держат позиции и дают отпор повсюду. При этом россияне заблаговременно объявляют, что они захватили тот или иной населенный пункт, но это не соответствует действительности", – заявил Гайдай.

При этом он отметил, что с российской стороны подтягивается большее количество резервов. В частности, в отдаленных от линии фронта населенных пунктах, таких как Счастье, существенно увеличилось количество личного состава армии РФ. При этом военную технику, по словам Гайдая, россияне держат подальше от линии фронта, опасаясь украинской артиллерии.

"За последние пару недель украинская артиллерия поработала очень здорово. Взрывались как казармы с личным составом, так и скопления техники, нанося огромный ущерб российским оккупационным войскам", – сообщил глава Луганской ОВА.

Также он сообщил, что россияне полностью отключают мобильный интернет на оккупированной части Луганской области. По его мнению, это свидетельствует с одной стороны о подготовке к новому полномасштабному наступлению, а с другой – они боятся местных жителей, которые могут сообщить о движении техники оккупантов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что, по словам Сергея Гайдая, Силы обороны Украины постепенно продвигаются на Сватовском и Кременском направлениях, однако ситуацию усложняет плотное минирование местности.

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