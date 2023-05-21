'Белые ангелы' и военные под прицельным огнем эвакуировали из Бахмута еще 10 человек: среди них ребенок

Полицейские из отряда "Белые ангелы" и украинские военные под прицельным огнем врага смогли провести эвакуацию десяти жителей Бахмута в Донецкой области. Среди спасенных из города, который захватчики стирают с лица земли – 14-летняя Алина.

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И девочка с родителями, и их соседи находятся в безопасном месте. Кадры Бахмута и спасательной операции опубликовали в Министерстве внутренних дел.

По данным МВД, украинским военным и отряду полиции "Белые ангелы", созданному в Донецкой области для эвакуации гражданского населения, удалось вывезти из Бахмута десять мирных жителей. Эвакуация проходила под прицельным огнем противника.

"Спасательная операция была сложной из-за дороги среди мин и под обстрелами оккупантов. Сейчас эвакуированные жители, среди которых 14-летняя Алина и ее родители, находятся в безопасности. Дорогой ребенка очень поразило увиденное, ведь рашисты превратили ее город в руины. Девушка говорит, что под бомбами она, как и в мирные времена, занималась рисованием и мечтала о доступе к интернету", – отметили в МВД.

Решение об эвакуации горожане приняли, когда боевые действия докатились непосредственно до места, где они находились. Спасенные говорят, что длительное время прятались в подвале, из которого фактически не выходили наружу. Когда бои докатились и туда, люди обратились к украинским воинам с просьбой о помощи.

"Стреляли очень часто. Днем, ночью... В последнее время мы жили в подвале. Вышли только тогда, когда нас эвакуировали", – рассказала эвакуированная девочка.

В настоящее время все эвакуированные получили медицинскую помощь и размещены в безопасном районе Донетчины.

"Если есть ад, то он именно в Бахмуте. Накануне нашего выезда, вечером, российские войска обстреляли город зажигательными снарядами. Мы почувствовали очень едкий запах. Я надел маску, выглянул на улицу, а там все пылает. Слава богу, что выбрались оттуда" , – констатировал 45-летний Станислав, отец Алины.

Он добавил, что его родного города, который, по словам мужчины, был самым красивым и зеленым городом региона, больше не существует: россияне уничтожили его до основания.

Напомним, накануне, 20 мая, Пригожин заявил о якобы полной оккупации Бахмута, впоследствии об этом же заявили в российском минобороны. С "победой" наемников уже поздравил президент РФ Владимир Путин, пообещавший, что все причастные получат государственные награды.

В украинском Минобороны заявление Пригожина опровергли, заявив, что украинские воины продолжают удерживать часть территории на юго-западе города.

21 мая президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов о Бахмуте, отметил, что "не думает", что заявления оккупантов соответствуют действительности. Также он подчеркнул, что Россия стерла город с лица земли, поэтому Бахмут "существует только в наших сердцах".

В то же время в Институте изучения войны отметили, что "захват" кварталов Бахмута не дает армии РФ стратегического преимущества, Пригожин может вводить в заблуждение".