Белый дом: признаков подготовки России к применению ядерного оружия в Украине нет

Соединенные Штаты Америки продолжают внимательно следить за ситуацией вокруг заявлений Кремля о ядерном оружии. Однако признаков подготовки России к применению тактического ядерного оружия в Украине пока нет.

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Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби во время онлайн-брифинга во вторник, 28 марта.

"Мы не заметили никаких шагов со стороны Путина в контексте того, что он пообещал сделать. И мы не увидели признаков того, что Путин склоняется или приближается к любым приготовлениям по использованию тактического ядерного оружия в Украине", – сказал представитель Белого дома.

Джон Кирби напомнил, что Соединенные Штаты неоднократно предупреждали о серьезных последствиях, если Россия прибегнет к применению ядерных боеприпасов. Поэтому США продолжают внимательно следить за развитием ситуации, подчеркнул представитель администрации Байдена.

В то же время Кирби отметил, что с начала полномасштабного вторжения в Украину риторика Кремля по ядерному оружию и оружию массового уничтожения была "безрассудной и безответственной".

Как сообщал OBOZREVATEL:

25 марта диктатор РФ Владимир Путин заявил, что Россия летом этого года завершит строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Беларуси. По его словам, поводом к такому шагу стало заявление Британии о поставках Украине боеприпасов с обедненным ураном.

Угрозы Кремля разместить ядерное оружие в Беларуси не новость для украинской разведки, заявили в ГУР. Своими заявлениями президент страны-агрессора Владимир Путин только поднимает ставки.

Аналитики считают, что этим шагом Путин пытается угрожать не столько Украине, сколько странам НАТО, в частности Польше, Литве и Латвии.

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