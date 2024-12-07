Белый дом работает, чтобы передать Украине всю помощь до конца каденции Байдена, – Жан-Пьер

В администрации американского президента Джо Байдена сказали, что планируют использовать все средства, выделенные на помощь Украине. В Белом доме надеются реализовать эти средства до инаугурации избранного президента Дональда Трампа (20 января).

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Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге в пятницу, 6 декабря. По ее словам, действующая администрация Соединенных Штатов работает над тем, чтобы до завершения каденции использовать по назначению все остаточные средства в поддержку Украины, которая продолжает бороться с вторжением России.

"У меня нет для вас цифр или оценок того, сколько средств останется или не останется (для помощи Украине. – Ред.) в течение следующих 45 дней. Но мы стремимся реализовать эти деньги", – сказала она.

Так представительница Белого дома отреагировала на сообщения СМИ о том, что администрация Байдена вряд ли успеет использовать все остаточные средства из пакета помощи, принятого Конгрессом Соединенных Штатов в апреле 2024 года.

В ответ на вопрос, беспокоится ли Байден, что Дональд Трамп остановит помощь Украине, если останутся средства, Жан-Пьер сказала, что "этот процесс должен получить свое развитие".

В то же время, она напомнила, что поддержка Украины была принята на двухпартийной основные.

Напомним, что в Пентагоне накануне сказали, что США еще располагают около $9 млрд для военной помощи Украине. Это $2,21 млрд по инициативе USAI и $6,8 млрд в пределах полномочий главы государства.

Там подчеркнули, что чувство срочности по выделению поддержки Украине в Вашингтоне не изменилось.

В то же время спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что не намерен выносить на голосование предложение Байдена о дополнительной помощи Украине. Он сказал, что решение этого вопроса относится к компетенции Дональда Трампа.

Как сообщал OBOZ.UA, госсекретарь США Энтони Блинкен заверил, что Вашингтон полностью использует средства в помощь Украине до конца президентского срока Джо Байдена. Он доволен тем, как распределяются расходы по помощи Украине между США и другими партнерами по НАТО.

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