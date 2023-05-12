Белый дом: только Зеленский решает, когда хочет пойти в контрнаступление

Соответственно уставу Вооруженных сил Украины, решение о начале контрнаступления принимает верховный главнокомандующий страной, то есть Владимир Зеленский. То же касается и направления, по которому будет происходить атака.

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Так прокомментировал позицию президента Зеленского по поводу сроков контрнаступления координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. Соединенные Штаты уважительно относятся к этому решению.

"Что касается президента Зеленского и его комментариев, то я хочу сказать, что он является главнокомандующим, и только он принимает решение, хочет ли он и когда он хочет пойти в наступление, а также на каком направлении, с какими подразделениями и как он собирается это сделать", – отметил представитель Белого дома.

Он подчеркнул, что решение о том, когда Вооруженные силы Украины перейдут к контрнаступлению, полностью зависит от украинского руководства, и Соединенные Штаты с полным уважением относятся к этому решению.

Кирби отметил, что в настоящее время Соединенные Штаты и их партнеры фокусируются на том, чтобы предоставить Украине необходимые инструменты для борьбы, а также обучить украинских военных.

"Как я говорил ранее, мы предоставили подавляющее большинство тех видов возможностей, которые, по словам украинцев, требовались им для проведения наступательных операций весной", – продолжил представитель Белого дома.

Кирби подчеркнул, что в ближайшее время в Украину будут поставляться дополнительные боеприпасы, в том числе для артиллерии.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно больше времени, чтобы начать долгожданное контрнаступление против российских войск. Ныне ВСУ все еще ждут доставки обещанной военной помощи от партнеров.

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