Белая тряпка не помогла: в ВСУ показали уничтожение вражеского танка на Лиманском направлении. Видео

Украинские воины продолжают уничтожать вражескую технику на своей земле. В этот раз был ликвидирован вражеский танк на Лиманском направлении.

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Соответствующее видео появилось в распоряжении OBOZ.UA. На кадрах показана работа воинов 63-й отдельной механизированной бригады.

Из ролика видно, как пилоты изо роты ударных беспилотных авиационных комплексов (РУБАК) 63 бригады благодаря высокому мастерству и профессионализму поразили вражеский танк.

"Самое свежее уничтожение вражеского танка. Белая тряпка не помогла спрятаться от нашего дрона. Работают пилоты РУБАК 63 бригады", – отметили украинские защитники.

Кадры аэроразведки показывают, что от российского танка остался только обгоревший корпус. Экипаж вражеской машины, по-видимому, также был уничтожен.

Напомним, рота ударных беспилотных авиационных комплексов (РУБпАК) 92 ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко феерически уничтожила российский танк Т-72Б3 стоимостью $3,5 млн. Вражеской бронетехнике на Бахмутском направлении от потрясающего удара дрона-камикадзе просто сорвало башню.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Воины Сил обороны уничтожили ЗРК "Оса", из которого российские оккупанты вели огонь по украинским позициям на юге. По вражеской технике ударили из американской системы HIMARS.

– На Таврическом направлении оккупанты увеличили количество атак при поддержке бронетехники. Украинские воины отбивают штурмы и уничтожают вражеские танки и ББМ.