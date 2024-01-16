Срыв башни: в ВСУ показали феерическое уничтожение российского танка дроном-камикадзе. Видео

Рота ударных беспилотных авиационных комплексов (РУБпАК) 92 ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко феерически уничтожила российский танк Т-72Б3 стоимостью $3,5 млн. Вражеской бронетехнике на Бахмутском направлении от потрясающего удара дрона-камикадзе просто сорвало башню.

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Соответствующее видео опубликовали в Telegram командир роты ударных БпАК "АХИЛЛЕС", народный депутат Киевского городского совета Юрий Федоренко. По его словам, экипаж танка в составе 3 человек отправился на "концерт Кобзона".

Танк Т-72Б3 – модификация семейства танков Т-72, оснащенный многоканальным прицелом ПНМ "Сосна-У". Основное оружие – 125-мм гладкоствольная пушка 2А46М-5 с улучшенной баллистикой и ресурсом. Точность ведения огня значительно выше, чем базовая модель.

Напомним, в сети показали, как воины 100-й отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ наносят меткие удары по врагу в Серебрянском лесу возле Кременной на Луганщине. В итоге оккупанты потеряли живую силу и военную технику.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Воины Сил обороны уничтожили ЗРК "Оса", из которого российские оккупанты вели огонь по украинским позициям на юге. По вражеской технике ударили из американской системы HIMARS.

– На Таврическом направлении оккупанты увеличили количество атак при поддержке бронетехники. Украинские воины отбивают штурмы и уничтожают вражеские танки и ББМ.