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Отработали точно: защитники Украины уничтожили технику и живую силу оккупантов в Серебрянском лесу. Видео

Анна Паскевич
War
2 минуты
8,9 т.
Отработали точно: защитники Украины уничтожили технику и живую силу оккупантов в Серебрянском лесу. Видео

Воины 100-й отдельной бригады Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины показали, как наносят меткие удары по врагу в Серебрянском лесу возле Кременной на Луганщине. В результате оккупанты теряют живую силу и военную технику.

Видео дня

Видео боевой работы защитники предоставили эксклюзивно OBOZ.UA. На этих кадрах видно, как украинские военные ликвидируют захватчиков и сжигают вражескую бонетехнику.

В частности, один из роликов показывает, как после украинского удара горит российская БМП.

Отработали точно: защитники Украины уничтожили технику и живую силу оккупантов в Серебрянском лесу. Видео
Отработали точно: защитники Украины уничтожили технику и живую силу оккупантов в Серебрянском лесу. Видео

На втором можно увидеть, как ВСУ обезвреживают пришедших на чужую землю военных РФ.

Отработали точно: защитники Украины уничтожили технику и живую силу оккупантов в Серебрянском лесу. Видео
Отработали точно: защитники Украины уничтожили технику и живую силу оккупантов в Серебрянском лесу. Видео

Как известно, оккупанты штурмуют Серебрянский лес, расположенный вплотную к Кременной, с осени 2022 года. Часть леса относится к ботаническому заказнику местного значения "Серебрянский", который, в свою очередь, является частью ГП "Кременское лесоохотничье хозяйство".

Отработали точно: защитники Украины уничтожили технику и живую силу оккупантов в Серебрянском лесу. Видео

Теперь многие из сосен Серебрянского леса превратились в стволы, обрезанные снарядами, о чем свидетельствуют спутниковые снимки, опубликованные аналитическим проектом DeepState.

Отработали точно: защитники Украины уничтожили технику и живую силу оккупантов в Серебрянском лесу. Видео
Отработали точно: защитники Украины уничтожили технику и живую силу оккупантов в Серебрянском лесу. Видео

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Генштаба ВСУ, в Украине за минувшие сутки было ликвидировано около 1110 оккупантов и уничтожено 153 единицы их техники и вооружений. Также украинские военные подтвердили уничтожение двух самолетов ВС РФ.

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