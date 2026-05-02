"Бьем врага в небе и на земле": сколько российских целей сбили ВСУ в апреле
Украинские Силы обороны продолжают уничтожать вражеские цели, которыми оккупанты атакуют нашу землю и небо. Так, в апреле 2026 года украинские защитники уничтожили более 57 000 воздушных целей.
Такую статистику привели в Воздушных силах ВС Украины. 831 раз была привлечена авиация и осуществлены самолето-вылеты.
Что известно
Отмечается, что в течение апреля нынешнего года противовоздушная оборона Сил обороны уничтожила:
- 69 крылатых ракет Х-101;
- 7 баллистических ракет "Искандер-М/KN-23";
- 8 крылатых ракет "Калибр";
- 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69;
- 5 крылатых ракет "Искандер-К"
- 4861 ударный БпЛА типа Shahed;
- 1065 разведывательных БпЛА;
- 51110 БпЛА других типов.
Также в апреле 831 раз была привлечена авиация Воздушных сил, которая осуществила, в частности:
- более 550 вылетов – на истребительное авиационное прикрытие;
- около 200 – на огневое поражение и авиационную поддержку войск.
"Бьем врага в небе и на земле! Вместе – к победе!" – написали в Воздушных силах.
Ранее OBOZ.UA писал о том, что в ежедневных сводках Генштаба появится новая позиция потерь российских оккупантов. Теперь там будут отчитываться об уничтоженных вражеских наземных роботизированных комплексах.
Также мы писали о том, что Силы обороны Украины за минувшие сутки, 1 мая, уменьшили численность российской оккупационной армии на 1 240 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составляют 1 млн 332 тыс. 950 человек.
