"Бьем врага в небе и на земле": сколько российских целей сбили ВСУ в апреле

Украинские Силы обороны продолжают уничтожать вражеские цели, которыми оккупанты атакуют нашу землю и небо. Так, в апреле 2026 года украинские защитники уничтожили более 57 000 воздушных целей.

Такую статистику привели в Воздушных силах ВС Украины. 831 раз была привлечена авиация и осуществлены самолето-вылеты.

Что известно

Отмечается, что в течение апреля нынешнего года противовоздушная оборона Сил обороны уничтожила:

69 крылатых ракет Х-101;

7 баллистических ракет "Искандер-М/KN-23";

8 крылатых ракет "Калибр";

4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69;

5 крылатых ракет "Искандер-К"

4861 ударный БпЛА типа Shahed;

1065 разведывательных БпЛА;

51110 БпЛА других типов.

Также в апреле 831 раз была привлечена авиация Воздушных сил, которая осуществила, в частности:

более 550 вылетов – на истребительное авиационное прикрытие;

– на истребительное авиационное прикрытие; около 200 – на огневое поражение и авиационную поддержку войск.

"Бьем врага в небе и на земле! Вместе – к победе!" – написали в Воздушных силах.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что в ежедневных сводках Генштаба появится новая позиция потерь российских оккупантов. Теперь там будут отчитываться об уничтоженных вражеских наземных роботизированных комплексах.

Также мы писали о том, что Силы обороны Украины за минувшие сутки, 1 мая, уменьшили численность российской оккупационной армии на 1 240 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составляют 1 млн 332 тыс. 950 человек.

