В ежедневных сводках Генштаба появится новая позиция потерь российских оккупантов: о чем идет речь

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины заявил, что с завтрашнего дня, 3 мая, внесет изменения в свои утренние сводки о российских потерях. Теперь там будут отчитываться об уничтоженных вражеских наземных роботизированных комплексах.

Видео дня

Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ. Там заявили, что по состоянию на субботу, 2 мая, Россия уже потеряла более тысячи таких сухопутных роботов.

"Сообщаем, что с 3 мая в ежедневной статистике потерь противника, которую публикует Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины, добавляется еще одна позиция потерь российских оккупантов – "наземные робототехнические комплексы", – говорят в Генштабе, добавив, что общее количество потерь российских наземных роботизированных комплексов составило 1294 единицы.

Использование наземных роботизированных комплексов

Заметим, что наземные роботизированные комплексы стали активно применяться на войне с с Россией. В частности, их активно используют разведчики Департамента беспилотных систем ГУР для выполнения различных задач. Такие системы обеспечивают логистику под огнем, эвакуацию из-под носа врага, а также оказывают огневую поддержку без лишнего риска для бойцов.

"Там, где классическая тактика стоит сверхчеловеческих усилий, технологии предсказывают путь к успеху. Асимметричный подход – наш ответ на численность. Пока московит рассчитывает на массу, украинские разведчики на ум", – заявили в ГУР.

Пример работы наземных роботизированных комплексов украинские разведчики показали на Покровском направлении. С помощью НРК бойцы ГУР эвакуировали раненого защитника, а также вели огонь по позициям российских оккупантов.

Напомним, ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины расширяют применение беспилотных систем и наземных роботизированных комплексов на фронте. Речь идет, в частности, о технологиях перехвата дронов и поддержке боевых подразделений на линии соприкосновения.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский поручил Генеральному штабу и Министерству обороны осуществлять регулярный мониторинг потребностей украинской армии в сухопутных работах. Проверки должны проводиться ежемесячно, чтобы синхронизировать объемы поставок с реальной ситуацией на фронте.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!