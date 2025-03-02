'Бьем врага вместе': сколько вражеских целей сбили силы ПВО за неделю

За неделю (24.02.25 – 02.03.25) защитники украинского неба сбили 1023 средства воздушного нападения противника. Речь идет о ракетах Х-101 и различных БПЛА.

Видео дня

Командование Воздушных сил ВСУ поделилось статистикой работы ПВО в воскресенье, 2 марта. Воины сбили такие вражеские цели:

– шесть крылатых ракет Х-101;

– 665 дронов-камикадзе типа Shahed;

– 179 разведывательных БПЛА;

– 173 беспилотника других типов.

Тактическая авиация Воздушных сил на протяжении последних семи суток совершила более 120 самолетовылетов, среди них:

– 65 на истребительное авиационное прикрытие;

– 39 на огневое поражение и авиационную поддержку войск;

Наши пилоты нанесли десятки авиаударов бомбами и ракетами разных типов. Поражены пункты управления, районы сосредоточения техники и живой силы захватчиков.

За неделю подразделениями БпАК Сводной стрелковой бригады Воздушных сил ВСУ совершено 492 боевых вылета (328 разведывательных, 83 поражений FPV-дронами и 81 – для сбросов и ударов FPV).

В результате этих операций ликвидировано до 50 человек живой силы, специальная техника, укрытия и позиции противника.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Херсоне днем 2 марта войска РФ совершили сброс с дрона на маршрутку с пассажирами. Один человек погиб, еще 10 получили травмы разной степени и оказались в больнице.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!