Бербок: Путин готовит новую 'холодную войну' против Украины

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что российский диктатор Владимир Путин готовится к новой "холодной войне" против Украины. По ее словам, ударами по критической инфраструктуре глава Кремля пытается добиться того, чтобы украинцы "замерзли насмерть".

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Соответствующее заявление Бербок сделала 29 августа перед началом неформальной встречи глав МИД Евросоюза, передает Tagesschau. В частности, она напомнила, что в последние недели и месяцы целенправленному нападению подверглась инфраструктура тепло- и водоснабжения.

"Путин ведет "холодную" войну с целью добиться того, чтобы люди были в отчаянии и замерзли насмерть. Именно это мы должны предотвратить…", – сказала Бербок.

Она анонсировала, что Германия до конца года передаст Киеву еще четыре системы Iris-T и дополнительные САУ Gepard, поскольку ПВО "остается важнейшим для защиты человеческих жизней на земле в Украине".

Министр добавила, что Путин стремится к еще более масштабной "холодной войне", чем в предыдущие годы.

По мнению Бербок, ответом ЕС должен стать новый защитный щит для Украины.

Так, партнеры готовят для Украины на эту зиму "защитный зонтик", чтобы уменьшить масштабы разрушений энергоструктуры и других объектов, которые могут быть больше, чем в предыдущие годы.

Бербок также сказала, что, несмотря на все усилия достичь мира, Путин продолжает вести войну и никто не хочет мира так сильно, как Украина, и никто не работает упорнее над его достижением, чем Европа с партнерами по всему миру, прежде всего в кругу G7.

Политик напомнила, что глава Кремля ведет гибридную войну и против Запада, и призвала не быть наивными и пристально смотреть, кто въезжает в Европейский Союз из РФ.

Как писал OBOZ.UA, на днях нанцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин продолжит оказывать Украине военную помощь как из собственного бюджета, так и вместе с партнерами по G7. Проект бюджета на 2025 год предусматривает 4 млрд евро на двустороннюю военную поддержку.

В общей сложности от "Большой семерки" Украина получит 50 млрд долларов кредита, который будет покрываться доходами от замороженных активов центробанка РФ. Деньги будут доступны ближе к концу года.

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