Бербок пытается убедить Шольца передать ракеты Taurus Украине – Spiegel

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок кулуарно пытается уговорить канцлера Олафа Шольца передать Украине крылатые ракеты Taurus. Пока главе МИД не удалось добиться успеха.

Об этом пишет Der Spiegel. По данным журналистов, Бербок тайно работает над планом, как Германия может отправить Taurus в Украину, не пересекая "красные линии" Шольца.

Недавно Бербок обсуждала с британским коллегой Дэвидом Кэмероном во время его визита в Берлин вопросы ракет Taurus и их "военно-политической взрывной мощности".

"Один из ее вариантов выглядит так: немцы передают Taurus британцам, которые передают их Украине, сохраняя контроль над размещением и целями", – говорится в статье.

Как указывал канцлер, объясняя нежелание передавать Украине Taurus, вопрос контроля над этим дальнобойным оружием существенный, и его невозможно достичь без немецких военных.

Вместе с тем специалисты Бундесвера недавно объяснили политикам в Бундестаге, что крылатая ракета с ее полными возможностями может быть использована только с помощью Бундесвера, потому что это требует тщательного планирования.

Только тогда Taurus сможет продемонстрировать свои качества: пролететь под радаром противника, автоматически облететь позиции ПВО и поразить цель с точностью с возможной погрешностью менее 3 метров.

Запланировать таким образом поведение ракеты способны только специалисты немецких ВВС.

"Как альтернативу Taurus можно было использовать в уменьшенном варианте – вместо больших пакетов данных о миссиях в систему будут поступать только данные о целях GPS. Однако в этом случае Украина будет использовать высокотехнологичное оружие не в полную силу", – констатирует издание.

Ранее Украина заявила, что готова согласиться на условие не поражать цели на территории России ракетами Taurus, если Берлин передаст их. То, что такие обязательства Украина четко выполняет, могут подтвердить страны, уже передавшие украинской армии оружие с подобными ограничительными условиями.

Как сообщал OBOZ.UA, депутат немецкого Бундестага от "Зеленых" Антон Хофрайтер призвал Шольца поддержать британское предложение по Taurus. Он назвал предложенный "кольцевой обмен" возможностью обеспечить Украину дальнобойным оружием.