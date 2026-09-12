«Берегите себя»: «Укрнафта» обратилась к клиентам на фоне обстрелов АЗС и призвала соблюдать правила

Компания"Укрнафта" обратилась к своим клиентам в связи с российскими атаками на гражданскую инфраструктуру, в частности на автозаправочные комплексы UKRNAFTA. Она призвала украинцев внимательно следить за сигналами воздушной тревоги и соблюдать правила безопасности.

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Соответствующее обращение "Укрнафта" опубликовала на своей официальной странице в Facebook. В компании подчеркнули, что безопасность клиентов и сотрудников является высшим приоритетом.

В "Укрнафте" сообщили, что во время воздушной тревоги желтого или красного уровня автозаправочные комплексы UKRNAFTA прекращают работу.

Клиентов просят выполнять указания сотрудников и немедленно покинуть территорию комплекса. Также компания призвала внимательно реагировать на сигналы воздушной тревоги.

"Безопасность клиентов и сотрудников – высший приоритет UKRNAFTA", – отметили в компании.

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Что просят клиентов

"Укрнафта" также обнародовала несколько правил, которые просит соблюдать посетителей автозаправочных комплексов.

В частности, клиентов призывают:

не оставлять автомобили на парковках и другой территории АЗК;

после заправки или совершения покупки не задерживаться на территории комплекса;

по возможности высаживать пассажиров за пределами территории АЗК;

во время воздушной тревоги выполнять указания сотрудников и покидать территорию комплекса.

В компании отметили, что соблюдение этих простых правил помогает снизить риски и сохранить жизнь и здоровье. "Берегите себя и прислушивайтесь к сигналам воздушной тревоги", – обратились к клиентам в "Укрнафте".

Российские атаки

Спасатели в пятницу, 11 сентября, локализовали пожар на складах в Бучанском районе Киевской области. Накануне это место атаковала страна-террористка Россия с помощью дрона.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 11 сентября российские войска вновь атаковали Киев с помощью дронов. В Днепровском районе столицы вражеский БПЛА попал в 9-этажное здание: вспыхнул пожар.

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