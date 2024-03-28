Береговую линию хотят усилить: оккупанты в Крыму готовятся отбиваться от украинских ДРГ – 'Атеш'

Командование ВС РФ проводят подготовку к отбитию украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) во временно оккупированном Крыму. Для этого враг усиливает береговую линию своей так называемой обороны и укрепляет ПВО в Севастополе.

Об этом сообщили активисты военного партизанского движения "Атеш". Они продолжают отслеживать передвижение войск РФ на Крымском полуострове.

По информации партизан, для отбития предполагаемой атаки украинских ДРГ оккупанты усиливают береговую линию обороны боевыми машинами пехоты.

Также после крайнего нашествия украинских БПЛА российское командование поставило задачу увеличить количество комплексов противовоздушной обороны над Севастополем.

"Мы еще раз призываем всех крымчан фиксировать передвижение российских войск по полуострову и предавать эту информацию нашим координаторам. Вся информация обрабатывается и передается Силам обороны Украины", – отметили в движении "Атеш".

Как сообщал OBOZ.UA, активисты движения "Атеш" во временно оккупированном Гвардейском (Крым) зафиксировали прибытие военной техники РФ на железнодорожную станцию Остряково. Ее разместили на территории воинской части, окруженной гражданской застройкой.

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