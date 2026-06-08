'Беспилотник прямо над нами': в сеть попало видео момента атаки на аэродром в Рязанской области

В соцсетях обнародовали видео момента атаки на аэродром в Рязанской области России. На кадрах зафиксирован пролет беспилотника непосредственно над местом происшествия.

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Информация о масштабах разрушений пока уточняется. Об этом сообщает Telegram-канал "Досье шпиона".

Опубликованные кадры, по предварительным данным, сняты во время атаки на аэродром "Протасово", который расположен в Рязанской области. На видео слышны эмоциональные комментарии очевидцев, в частности фразу о том, что беспилотник находится прямо над ними.

Также на записи зафиксирован сам момент пролета дрона над территорией объекта.

По ранее обнародованной информации, на территории аэродрома функционирует научно-производственный центр, который занимается разработкой и производством беспилотных летательных аппаратов.

Именно этот объект, вероятно, мог быть одной из целей атаки.

Сейчас официальной информации об объемах нанесенного ущерба или возможных пострадавших нет. Обстоятельства происшествия и его последствия продолжают выясняться.

Напомним, в ночь на понедельник, 8 июня, в Краснодарском крае РФ пожаловались на атаку украинских БПЛА. В частности, громко было в Новороссийске, там целью дронов снова стала перевалочная нефтебаза "Грушевая". После попаданий на объекте вспыхнул масштабный пожар.

Накануне OBOZ.UA сообщал, что в ночь на 7 июня ВСУ поразили нефтебазу "Семиколодезянская" во временно оккупированном Крыму: на объекте, где россияне накапливают топливо для своих войск, вспыхнул пожар. Также поражена нефтебаза в районе оккупированной Феодосии, пункт управления ФСБ РФ в Белгородской области, склад БК и районы сосредоточения личного состава врага на Донбассе.

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