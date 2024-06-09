Беспощаден к врагам: пограничники показали, как Vampire бьет оккупантов на передовой. Видео

Бойцы Государственной пограничной службы Украины применяют для ударов по российским оккупантам реактивные системы залпового огня RM-70. С их помощью пограничники неоднократно уничтожали захватчиков на Донетчине и Харьковщине

Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Госпогранслужбы. О применении на передовой РСЗО Vampire рассказал механик-водитель с позывным "Крым".

Воин ласково называет машину "Наташка", однако добавляет, что на самом деле она "зубатая", совсем не ласковая и по-настоящему беспощадна к врагу.

РСЗО RM-70 Vampire – это реактивная система залпового огня калибра 122 мм. Система RM-70 была разработана в Чехословакии, где производилась в 1971-1989 годах. На вооружении она с 1972 года.

Она имеет преимущество над советским аналогом БМ-21 "Град" в том, что ее легче и быстрее перезаряжать. Еще одним существенным преимуществом этой системы является то, что через две минуты после первого залпа RM-70 может дать второй залп и покинуть боевую позицию еще до того, как по ней нанесет удар враг.

Пусковая установка RM-70 оборудована радиостанцией, средствами пожаротушения и защиты от оружия массового поражения. Дальность стрельбы РСЗО: максимальная – 20,5 км, минимальная – 8 км.

Как сообщал OBOZ.UA, пограничники бригады "Сталевий кордон" Гвардии наступления показали применение реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire на фронте в Украине. Эта чехословацкая разработка фактически является копией советского "Града", но гораздо более мощной.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!