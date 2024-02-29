Мощнее 'Града': защитники Украины показали, как работают по позициям оккупантов из РСЗО RM-70 Vampire. Видео

Пограничники бригады "Сталевий кордон" Гвардии Наступления показали применение реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire на украинском фронте. Эта чехословацкая разработка фактически является копией советского "Града", но более мощной.

Соответствующие кадры опубликовали в Telegram-канале Министерства внутренних дел. Там отметили, что с этого вооружения воины отработали по вражеским позициям.

"Доброе утро всем (кроме российских оккупантов)!" – говорится в сообщении под видео, на котором показана стрельба "Вампира".

Что известно о реактивной системе RM-70 Vampire

RM-70 Vampire – РСЗО, которая была разработана в 70-х годах ХХ века в Чехословакии (в 2010-м ее сняли с вооружения чешской армии, при этом систему продолжают производить в Словакии). Она имеет преимущество советскому аналогу БМ-21 "Град" в том, что ее легче перезаряжать.

Так, на ручную перезарядку 40 направляющих труб в "Градах" необходимо от часа до двух. В RM-70 Vampire установлена гидравлическая система, которая разворачивает направляющие трубы на 180 градусов, а затем устанавливается с нулевым углом подъема. Благодаря этому все 40 снарядов, расположенных на стеллаже, одновременно подаются в направляющие трубы.

Особенности RM-70 Vampire

В состав системы входят:

– самоходная пусковая установка;

– неуправляемые реактивные снаряды;

– система управления огнем;

– транспортно-заряжающая машина.

Артиллерийская система основывается на базе автомобиля повышенной проходимости Tatra T813, обладающего V-образным 12-цилиндровым дизельным двигателем мощностью 270 к/с.

В передней части шасси RM-70 Vampire смонтирован бульдозерный отвал, с помощью которого может быть оборудована огневая позиция или можно изымать препятствия с дороги. Имеется также лебедка для самовытягивания пусковой установки.

Пусковая установка "Вампира" выполнена по классической схеме с расположением артиллерийской части в корме колесного шасси. В передней части шасси – бронированная кабина экипажа и силовая установка с агрегатами трансмиссии. Артиллерийская часть содержит пакет направляющих сорока стволов, поворотную раму, механизмы наведения и электрооборудования.

На крыше бронированной кабины RM-70 в качестве вспомогательного вооружения может быть установлен 7.62-мм пулемет, из которого можно вести стрельбу по наземным и воздушным целям.

Технические характеристики RM-70

Дальность стрельбы РСЗО – максимальная 20,5 км, минимальная 8 км; масса в боевом состоянии – 33,7 тонн; масса снаряда – 66 кг. Калибр "Вампира" – 122 мм, количество направляющих труб – 40, время перезаряжания – 2 мин. Габаритные размеры системы – длина 8800 мм, ширина 2500 мм. Рассчитана на экипаж из четырех человек.

Еще одним существенным преимуществом этой системы является то, что через две минуты после первого залпа RM-70 может дать второй залп и покинуть боевую позицию еще до того, как по ней нанесет удар враг.

Пусковая установка RM-70 оборудована радиостанцией, средствами пожаротушения и защиты от оружия массового поражения.

Как сообщал OBOZ.UA, весной 2023 года неравнодушные жители Чехии собрали $2,3 млн, чтобы купить RM-70 Vampire для ВСУ. В эту стоимость также вошло 365 снарядов к указанной РСЗО.

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