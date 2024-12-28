Бессмертный объяснил, что за ультиматум Россия выдвинула Трампу и какие условия врага касательно начала переговоров

В мире продолжают активно обсуждать интервью министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова представителям российских и зарубежных СМИ, во время которого тот озвучивал заранее подготовленные месседжи. Своими словами главный дипломат страны-агрессора поставил ультиматум Соединенным Штатам Америки, в частности, избранному президенту Дональду Трампу.

Видео дня

Так, Кремль хочет, чтобы США изменили свою внешнюю стратегию, и тогда Москва будет готова говорить с Вашингтоном. В РФ требуют четкой формулировки политики администрации Трампа по отношению к России, рассказал украинский политик и дипломат Роман Бессмертный.

Этим интервью Лавров дал советы президенту Дональду Трампу и передал "привет" Киту Келлогу, его спецпредставителю по Украине и России, отметил он.

"Понятно, что Лавров акцентирует внимание на том, что пока Россия в доктринальных документах Соединенных Штатов записана как противник, в выступлениях представителей нынешней администрации – врагом, она также является экзистенциальной угрозой для американцев (Китай будет следующим), никакого разговора серьезного на эту тему с американцами не будет", – говорит дипломат.

В РФ ожидают официального формулирования политики администрации Дональда Трампа в отношении России. Если в Вашингтоне будут учитываться их "законные интересы" безопасности касательно НАТО, то диалог будет не напрасным, а результативным – об этом говорил в своем интервью глава МИД РФ.

Условия россиян по поводу начала переговоров

По словам Лаврора, перемирие – это путь в никуда. РФ нужны отдельные юридические договоренности, которые будут фиксировать все условия обеспечения безопасности РФ и, естественно, "законные интересы безопасности ее соседей". Также российский министр подчеркнул, что сначала нужно устранить первопричины "украинского кризиса".

Под этими причинами он прежде всего подразумевает так называемый киевский режим, основой деятельности которого является продвижение НАТО на восток.

"Значит, Украина должна отказаться от НАТО. Второе, это блок вопросов, касающийся гуманитарной сферы. Это русский язык, это русская православная церковь, то есть УПЦ МП в Украине. Это средства массовой информации, это учреждения культуры и так далее. То есть то, что и так до того было надумано, придумывалось, и все эти 30 лет украинской независимости российский режим об этом жужжал", – сказал Бессмертный.

Лавров также упоминал Устав ООН, но транслировал его так, что принцип территориальной целостности якобы не является главным. На первом месте, по его словам, самоопределение определенных территорий. Однако в Уставе ООН говорится о самоопределении наций, а не определенных территориальных группировок.

"Очень интересно здесь и то, что Лавров при этом критикует очень серьезно Кита Келлога за то, что Кит Келлог обратился в своих комментариях к Минскому процессу и назвал это шансом, который не был реализован. Ну и понятно, что в устах кремлевского служаки это подано было как нарушение подписанных документов Украиной, Францией, Германией и всем европейским сообществом...И он советует Киту Келлогу углубиться в тему Минского процесса, потому что, собственно, это был единственный шанс, большой шанс, как стабилизировать ситуацию на европейском континенте, не допустить расширения НАТО, более того, вернуть ситуацию к стабильным взаимоотношениям в начале 90 -х годов", – добавил политик.

Российский министр также отмечал, что только то, о чем говорит диктатор Владимир Путин, может быть основой для переговоров, ведь это якобы единственное, что в этой ситуации опирается на нормы международного права.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в России заявили, что будут продолжать "специальную военную операцию" против Украины до тех пор, пока не выполнят "все задачи по обеспечению безопасности" РФ. Также в Кремле снова соврали о своей "открытости к переговорам", обвинив в нежелании их начинать Украину.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!