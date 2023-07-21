Бьет на 30 км со снайперской точностью: защитник Украины рассказал о преимуществах САУ "Богдана". Видео

Обновленная 2С22 "Богдана", самоходная колесная гаубица украинского производства, в режиме навесной стрельбы работает очень точно. Экипаж, который впервые совершал такие пуски по цели на расстоянии до 30 км, заявил: снаряды ложились менее чем за 20 метров друг от друга и это почти "снайперский" показатель.

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О своей работе на украинской САУ рассказал лейтенант ВСУ Сергей Мельник (позывной "Меля"), старший офицер 1-й батареи 1-й отдельной бригады специального назначения им. Ивана Богуна. Видео было опубликовано на YouTube-канале 1-й ОБрСпН (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

"Меля" до 2022 года не имел опыта работы с артиллерией, закончил "Житомирскую политехнику". После начала полномасштабной агрессии России полгода работал на "Гвоздиках", а потом его перевели на САУ "Богдана".

Наш защитник отметил: за день до записи интервью для него и его побратимов состоялось первое боевое крещение "Богданы" в навесной стрельбе. Это ведение артиллерийского огня под большими углами бросания (при углах возвышения ствола свыше 20°), чтобы угол полета снаряда был более крутым. Такой способ повышает осколочное или фугасное действие "бавовны".

"Меля" высоко оценил возможности украинской гаубицы. "Так еще не показывала себя "Богдана". Потому что очень кучно в цель", – заявил воин.

Экипаж выпустил пять снарядов. Первый был пристрелочный, с холодного ствола. На втором артиллеристы корректировали наведение. Прилеты первого и второго пришлись на где-то 100 метров друг от друга. Последние три снаряда легли меньше 20 метров друг от друга, кучно.

"Это почти снайперские выстрелы, так как мы еще пока тренируемся", – подчеркнул лейтенант. Он добавил, что огонь корректировал беспилотник "Фурия", тоже отечественного производства.

Украинский защитник добавил, что максимальная дальность стрельбы САУ "Богдана" – до 42 километров.

Мельник сказал, что он гордится тем, что работает из украинского оружия. Преимущества "Богданы" – это дальность и большой калибр (155 мм), а также возможность использования НАТОвских боеприпасов.

Как известно, "Богдана" стала первой украинской САУ, разработанной под стандартный для стран Североатлантического альянса 155-мм калибр.

Впервые публичное упоминание о САУ "Богдана" появилось в июле 2018 года. В феврале 2023-го проект обновленной гаубицы был продемонстрирован на международной выставке IDEX-2023 в Абу-Даби.

Заявляется, что онаможет вести огонь со скоростью до пяти выстрелов в минуту, ее боекомплект составляет 20 снарядов. Экипаж – пять человек.

Как писал OBOZREVATEL:

– 20 июля в сети показали первые кадры использования кассетных снарядов Силами обороны Украины.

– Украина взяла на себя ряд обязательств, чтобы получить этот тип БК. В частности, их не будут использовать в городах, а территории, где они будут применяться, планируют разминировать в первую очередь.

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