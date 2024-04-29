Без еды и воды: 98-летняя женщина пешком вышла из оккупированной части Очеретино. Видео

98-летняя женщина пешком вышла из оккупированной части поселка Очеретино Покровского района Донецкой области. Под обстрелами она шла весь день без еды и воды, прошла весь фронт, преодолев около десяти километров, чтобы добраться до свободной от врага территории.

Об этом 29 апреля рассказали в Национальной полиции Украины. Там отметили, что полицейские из отряда "Белые ангелы", эвакуирующие людей из прифронтовых населенных пунктов, совместно с военными доставили женщину в пункт помощи.

"Лидия Степановна под обстрелами прошла весь фронт, преодолела около 10 км, дважды падала – но во что бы то ни стало стремилась добраться до свободной от врага украинской территории", – рассказали в Нацполиции.

По словам правоохранителей, дом, который женщина строила собственными руками, разрушили оккупанты, а ее родные получили ранения.

"Спасаясь от оккупантов, женщина в свои 98 лет совершила невозможное. Лидия Степановна шла весь день, без еды и воды, несколько раз падала без сил и, как она говорит, "засыпала". Держалась на двух палках и "на характере". В разгар боев пенсионерка чудом осталась жива и невредима", – говорится в сообщении Нацполиции.

К вечеру уставшую женщину увидели на дороге военные и передали группе полиции "Белый Ангел". Те увезли ее в шелтер для эвакуированных.

После "марш-броска" Лидия Степановна чувствует себя хорошо.

"Я ту войну пережила и эту войну переживаю. Осталась без ничего. Но я по своей Украине на ногах вышла", – говорит женщина.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее спикер группировки войск "Хортица" Назар Волошин рассказал, что войска РФ заблокированы в Очеретино на Авдеевском направлении. По его словам, Силы обороны контролируют ситуацию и предпринимают меры, чтобы выбить противника.

В разведке Великобритании отметили, что оккупанты создали узкий коридор, чтобы войти в Очеретино в 15 км к северу от центра Авдеевки.

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