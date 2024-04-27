Оккупанты заблокированы в Очеретино и под огневым контролем Украины – ОСГВ 'Хортица'

Оккупационная армия РФ продолжает атаковать на востоке Украины с целью захватить новые территории. Однако украинские военнослужащие в ожесточенных боях сдерживают врага и блокируют его продвижение.

В частности, путинские войска заблокированы в населенном пункте Очеретино на Авдеевском направлении. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.

По его словам, страна-террорист не оставляет попыток захватить новые территории Украины, но враг находится под огневым контролем Украины и не может продвинуться. Чтобы осуществить свои преступные планы Россия бросила в бой дополнительные резервы.

В частности, чтобы прорвать оборону украинских войск на направлении Новобахмутовка – Очеретино, оккупанты задействовали 55-ю мотострелковую бригаду.

"Сейчас две трети поселка Очеретино находится под нашим контролем. Часть населенного пункта, в которую прорвался враг, находится под нашим огневым контролем", – сказал Волошин.

Также он добавил, что несмотря на сложные бои, Силы обороны контролируют ситуацию. Кроме того, предпринимаются меры, чтобы выбить противника за пределы населенного пункта.

Напомним, в течение последней недели продвижение оккупационных войск к западу от Авдеевки в Донецкой области ускорилось. Как сообщает разведка министерства обороны Великобритании, захватчики создали узкий коридор вглубь украинской территории, чтобы войти в Очеретино.

Как сообщал OBOZ.UA, экс-замначальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко отметил, что в Донецкой области враг продвигается дальше, имея целью захватить Часов Яр и Покровск, а затем идти на Славянск и Краматорск. По его словам, в армии РФ есть на это силы – вооружение и личный состав.

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