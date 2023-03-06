Без мамы осталась дочь: на фронте погибла красавица-военнослужащая Татьяна ''Мурка'' Фесенко. Фото

На фронте в Украине погибла молодая военная Татьяна Фесенко с позывным "Мурка". Она служила вместе со своим мужем Владимиром. Без матери осталась их общая дочь.

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О гибели защитницы Украины стало известно в воскресенье, 5 марта. Об этом сообщила на своей странице в Facebook волонтер Юлия Кухова.

"Боль невыносимая. Вечная память, Танюшечка... Моя Мурка. Вечная память. Не прощу и не забуду", – написала она.

Муж погибшей героини Владимир Фесенко на своей странице в Facebook опубликовал щемящее фото с женой, сделанное в день их свадьбы.

"Сегодня я потерял свою красавицу, лучшую в мире жену и мать нашей дочери. Она стала ангелом, который будет смотреть на меня и нашу дочь и всегда будет рядом в наших сердечках. Я обязательно встречусь с тобой, моя любимая Мурочка", – написал военный.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 марта во время эвакуации раненых украинских военнослужащих под Бахмутом погибла боевой медик 93-й бригады "Холодный Яр" Яна Рыхлицкая. С начала полномасштабного вторжения РФ она активно занималась волонтерством, а через несколько месяцев пошла служить парамедиком.

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