Без отца осталась дочь: после ранения на фронте умер воин из Харькова Олег Лобойко

19 декабря в Днепропетровской областной клинической больнице умер младший сержант Олег Лобойко. Он получил тяжелые ранения 28 ноября в результате сброса взрывчатки с вражеского беспилотника вблизи села Новоданиловка Запорожской области.

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Об этом сообщили в Лозовском городском территориальном обществе. Защитника дома ждали мать и дочь, которая была для него смыслом жизни.

"Сердце младшего сержанта Лобойко Олега Михайловича, остановилось в КП "Днепропетровская областная клиническая больница им. И. И. Мечникова" 19 декабря 2024 года. С тяжелыми ранениями, полученными 28 ноября 2024 года, во время выполнения боевого задания командира танкового гранатомета 1 противотанкового отделения противотанкового взвода, роты огневой поддержки 4 батальона оперативного назначения доставили в медицинское учреждение. Ранение Олегу Лобойко нанесено в результате сброса взрывчатки со вражеского БПЛА в районе н.п. Новоданиловка Запорожской области", – пишут в общине.

Олег Лобойко родился 3 июля 1972 года в селе Казачья Лопань Харьковской области. Впоследствии его семья переехала в Лозовую. После окончания учебы в Лозовской общеобразовательной школе №12 Олег проходил срочную военную службу, а затем получил специальность техника-электрика в Харьковском железнодорожном техникуме. Работал старшим электромехаником на железной дороге в Лозовой.

В 2024 году Олег был мобилизован Лозовским территориальным центром комплектования и социальной поддержки. Он занимал должность командира танкового гранатомета 1-го противотанкового отделения противотанкового взвода, роты огневой поддержки 4-го батальона оперативного назначения.

У защитника осталась мать, Валентина Павловна, и дочь Маргарита.

Ранее сообщалось, что в боях на Купянском направлении фронта погиб воин Виталий Карпенко из Киевской области. Командир отделения связи из рядов 114-й ОБр терробороны воевал с первых дней полномасштабной войны. Защитнику навеки осталось 48 лет.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях с российскими оккупационными войсками погиб Дмитрий Погода, историк из Одессы и выпускник факультета истории и философии Одесского национального университета имени И.А. И. Мечникова. Он встал на защиту нашего государства еще в 2014 году.

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