Невыразимая боль от потери: на войне погиб историк из Одессы Дмитрий Погода. Фото

В боях с российскими оккупационными войсками погиб Дмитрий Погода, историк из Одессы и выпускник факультета истории и философии Одесского национального университета им. И. Мечникова. Он встал на защиту нашего государства еще в 2014 году.

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О его смерти сообщили представители деканата факультета, чествуя память о Герое. Дмитрий решил встать на защиту страны еще в 2014 году.

После демобилизации он вернулся к преподаванию, работая в Национальном авиационном университете и в детском центре "Молодая Гвардия". Он также активно приобщался к научной деятельности, увлекался спортом, особенно футболом и участвовал в этнографических реконструкциях.

"Дмитрий был невероятно креативным, честным, ответственным, энергичным, активным во всех проявлениях жизни: научная деятельность, спорт, особенно футбол, этнографические реконструкции", - отметили в сообщении.

С началом полномасштабного вторжения Дмитрий снова встал на защиту Украины. За свое мужество и преданность Родине он получил ряд наград, среди которых медаль "За оборону родного государства" (2023), медаль "За боевые заслуги" от Главного управления разведки Украины (2023), "Золотой Крест" от Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины (2024) ), а также медаль "При содействии военной разведке Украины" ІІ степени (2024).

Ранее сообщалось, что во время выполнения боевого задания на Покровском направлении погиб военный из Киевщины Алексей Дивнич. Жизнь защитника Украины оборвалась в мае 2024 года.

Как сообщал OBOZ.UA, на Северском направлении погиб наводчик из рядов 115-й ОМБр Василий Магеровский из Львовской области. Он встал на защиту Украины с начала полномасштабной войны, воевал на разных горячих участках фронта. Защитнику теперь навеки 40 лет.

В стрелковом бою с врагом вблизи населенного пункта Загрызово на Харьковщине погиб 22-летний воин Максим Томчук из Волынской области. Он был младшим сержантом 77-й отдельной аэромобильной Приднепровской бригады ДШВ ВСУ.

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