Без отца осталась маленькая дочь: на фронте погиб 31-летний воин с Тернопольщины. Фото

В боях за Украину отдал жизнь защитник с Тернопольщины Василий Куба. Он погиб 3 января вблизи села Новомихайловка Донецкой области.

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У Героя, которому навсегда будет 31, осталась дочь, которой не исполнилось и года. О потере рассказали в Великоберезовицкой громаде.

"Обороняя территориальную целостность и независимость Украины от российских оккупантов, погиб 31-летний воин из села Великая Лука Куба Василий Тарасович (6 апреля 1992 года рождения)", – говорится в сообщении.

На малой родине воина рассказали, что Василий Куба был командиром отделения 1 десантно-штурмового отделения в/ч А0224.

Свой последний бой Герой принял 3 января. Погиб он возле села Новомихайловка Покровского района Донецкой области.

Дома его ждали 9-месячная доченька Маричка, жена Леся, а также мама и сестра.

Во время встречи воина, возвращающегося домой на щите, в громаде пообещали сообщить позже.

Напомним, на днях погиб молодой воин с Прикарпатья Алексей Труш, проходивший подготовку в Британии. Маму Герой потерял еще в детстве, во время большой войны умер и его отец. Свой последний бой защитник, которому навсегда останется 22 года, принял в Донецкой области.

Ранее стало известно, что возле Клещиевки погиб десантник из Львовской области. Остап Мороз был ровесником Алексея Труша: ему тоже было всего 22 года.

Также сообщалось, что домой на щите возвращается 24-летний воин бригады "Азов" НГУ из Тернопольской области. Чуть больше месяца Андрей Крыса, вставший на защиту Украины почти сразу после начала полномасштабного вторжения РФ, мог отметить 25-летие. Однако он пал в бою с врагом в Луганской области 15 января.